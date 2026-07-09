北影遇到巴威颱風攪局！田啟文揪團開包廂　菲律賓影后喊：雨衣準備好了

記者蕭采薇／台北報導

「台北電影獎」頒獎典禮儘管受到強颱巴威影響延期一天，但不少影人跨海來台灣共襄盛舉。以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角的翁倩玉從日本飛來，開玩笑說：「我帶颱風來的，對不起。」來自香港的田啟文，則是一下飛機就被老婆催促「訂KTV包廂」。

▲翁倩玉以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角。（圖／記者黃克翔攝）

翁倩玉盼談戀愛求邀約！田啟文首爭男配重燃「奪獎慾望」

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翁倩玉久違演出台灣電影就一舉入圍，還打破影史票房紀錄，但她表示，可能大家都以為她很忙，目前還沒有收到更多邀約。一旁同樣入圍女配角的陳雪甄敲碗道：「想看妳（演）談戀愛！」翁倩玉也大方表示有興趣，歡迎製作人們來談。

▲「最佳女配角」入圍者，（左起）陳雪甄、翁倩玉、9m88。（圖／記者黃克翔攝）



出道多年的港星田啟文，以《雙囍》首度入圍演員獎項，卻也因此和同片的「親家公」庹宗華要一起角逐男配角。田啟文說：「我已經過了很想拿的年紀，以為自己沒有這個欲望了，但到了這裡，拿獎的欲望突然又來了！」而這次來台，本來太太想趁機去桃園旅行，但因颱風作罷，反而很「入境隨俗」的訂了KTV包廂，解鎖「颱風天唱K」的體驗。

▲港星田啟文出道多年，以《雙囍》首度入圍演員獎項。（圖／記者黃克翔攝）

朱軒洋KTV必點周董神曲！余香凝嚇到自帶泡麵

一起入圍的還有《功夫》的朱軒洋，他近來在《欠你的那場婚禮》飾演「馬子狗」樂團主唱周可傑，被拱可以和田啟文一起去KTV。不過朱軒洋說，比起演戲，他還是覺得唱歌更難，但如果去KTV，最常點的周杰倫的歌。

▲最佳男配角入圍者（左起）朱軒洋、田啟文、庹宗華。（圖／記者黃克翔攝）



「菲律賓影后」安潔兒艾奎諾（Angel Aquino）跨海來台演出電影《丟包阿公到我家》，一舉入圍北影最佳女主角。同片的劉冠廷形容她在菲律賓是「國際巨星」，她謙虛表示：「沒有沒有，我是在菲律賓有些作品，但來到這裡，我很榮幸能和這些美麗的演員們一起入圍。」

▲最佳女主角入圍者（左起）方郁婷、馬士媛、安潔兒艾奎諾、林怡婷、余香凝。（圖／記者黃克翔攝）

而被問到是有否防颱準備，同樣入圍「最佳女主角」的香港影后余香凝說：「我帶了五碗泡麵來台灣，因為在脆上看到照片，好像（超市）都被買光了。」安潔兒艾奎諾則笑說：「我已經準備好雨衣了，沒問題，畢竟我來自菲律賓，我們也很多颱風！」