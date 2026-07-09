戴立綱每天早上7點陪母復健！　揭30年不倦怠秘訣：開心過生活

記者孟育民／台北報導

知名氣象主播戴立綱具中國文化大學地學研究所博士的高學歷，累積超過30年的專業資歷，也曾在大學任教，近日他受線上學習平台之邀，開了一門市場獨家課程《生活氣象學》，將多年所累積的專業知識與生活觀察集結成課，用氣象看懂生活、居住與人生選擇。

▲主播戴立綱擔任課程講師。（圖／快點學提供）



談及推出這門課的契機，戴立綱表示，近年來極端氣候事件愈來愈頻繁，但許多人對氣象的理解仍停留在「今天會不會下雨」、「要不要帶傘」。事實上，氣象對生活的影響遠比大家想像還深，「天氣不只是背景資訊，它會影響健康、居住安全、旅遊規劃，甚至是買房決策」，當讀懂自然環境的信號，其實有助於做出正確判斷的生活決策。

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▲戴立綱談及氣象的重要性。（圖／快點學提供）



戴立綱身兼氣象主播、節目主持人、營隊講師等多重身份，今年更全新挑戰線上課程講師，生活自然更加忙碌，他笑稱早已習慣，長期以來都是標準的「夜貓子」，「以前錄節目常常忙到半夜兩、三點，現在還是差不多，每天都跟自己說要早點睡，但幾乎沒有成功過。」即便晚睡，戴立綱每日早上七點便起床，除了為工作準備，近年還為了陪伴母親復健。

▲戴立綱分享近況。（圖／快點學提供）

他透露，自從母親需要定期復健，每天一早便會準時來提醒他出門，「時間到了她就會開始按電鈴，我就知道該帶她出門了」。工作、生活行程滿檔，儘管如此，戴立綱總是精神奕奕、鮮少疲態，「每天都要抱著愉快的心情過生活」，他認為與其每天愁眉苦臉地上班，不如保持正向心態，「反正每天都要工作，那就開開心心地過」，這般的生活哲學也是支撐他長年投入氣象工作的動力來源。