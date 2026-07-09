二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日陷入爭議，連帶妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」也成為外界關注焦點。繼先前有網友質疑品牌宣稱「台灣製」，但路跑活動贈品卻為「中國製」後，近日又有網友比對多款商品，認為其部分設計與日本品牌「SOU・SOU」高度相似，甚至主動寫信向SOU・SOU官方反映。對此，SOU・SOU也正式跨海回信，透露早在2022年便陸續收到來自台灣消費者的相關詢問，至今已持續關注4年。

▲二伯自創品牌遭疑抄襲日本品牌。（圖／翻攝自HAHABABY、SOU・SOU官網）

有網友在社群平台貼出HAHABABY與SOU・SOU多款商品的對比圖，指出包括雨傘、服飾、童裝、保溫杯等商品的花色、圖案設計相當接近，引發熱烈討論。不少網友看完對比圖驚呼：「抄襲還那麼高調」、「真的很不尊重智慧財產權」，但也有網友認為兩者仍存在部分差異，不應過早下定論。

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▲▼兩個品牌對比圖，出現不少相似之處。（圖／Threads網友icelandcatreborn授權提供）

網友將相關資料寄給SOU・SOU官方，希望了解品牌看法。對此SOU・SOU在回信中表示，針對台灣品牌「HAHABABY」及其商品設計，自2022年起便陸續收到許多來自台灣顧客的類似詢問，也已審閱此次提供的資料。

SOU・SOU指出，2022年收到相關反映後，便立即展開確認，在持續關注該品牌後續商品設計的同時，也一直尊重對方的設計理念。此次收到新的資料後，將再次進行內部確認，若確認商品設計與SOU・SOU作品有「完全一致」的情形，將與相關部門研議，並採取審慎的應對措施。截至目前為止，二伯及HAHABABY尚未針對相關質疑做出回應。



