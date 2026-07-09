直擊／申敏兒婚後訪台！9千萬珠寶加持　遭傳懷孕「真實身材」曝光

記者吳睿慈／台北報導

女神申敏兒2025年與交往多年的老公金宇彬結婚，兩人自結婚來，她就不斷被傳出「有喜」，最近一次在6月初又爆出懷孕，但官方沒證實過。她9日首次在台出席活動，特地穿著一襲緊身黑色禮服現身，真實身材狀態曝光。

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▲申敏兒氣質出眾，9日首度在台灣出席活動。（圖／記者林敬旻攝）



申敏兒出道以來，9日首次在台灣出席活動，她露出招牌酒窩笑容，用中文打招呼「大家好，我是申敏兒」。她親切表示，「我是第一次在台灣出席公開活動，但很久以前私下有來台灣玩過」，喜愛綠色的她，全身搭配的珠寶以祖母綠為主，相中價值9050萬的祖母綠與鑽石頸鍊，華麗現身。

▼▲申敏兒親切用中文打招呼自我介紹。（圖／記者林敬旻攝）



而她自與金宇彬結婚後，頻頻被傳懷孕，最近一次是6月在韓被認為身材變圓潤，疑似懷孕，但官方沒證實過。她9日在台出席活動，穿上緊身的黑色禮服，平口設計秀出香肩，再加上全身的珠寶點綴，襯托出與眾不同的完美氣質，也看不出來任何懷孕跡象。

▲申敏兒雖然6月才被傳懷孕，但身材看不出來有懷孕跡象。（圖／記者林敬旻攝）



過去主演的戲劇《海岸恰恰村》在台有著高人氣，申敏兒謙虛表示「（對於人氣）本來沒有實際感覺，但一抵達後收到很熱情的歡迎與反應，原來有這麼多人支持我，我會好好努力繼續活動，希望未來有更多機會來參加活動。」而她在台面對大批媒體陣仗，也忍不住露出害羞的酒窩，對著四面八方比愛心，現場有求必應。

▲▼關穎、劉以豪出席活動。（圖／記者林敬旻攝）



活動現場星光熠熠，除了品牌大使申敏兒，還有金馬影后林嘉欣、魅力男神劉以豪、氣質女星關穎、國際知名鋼琴家Gina Alice到場參加盛會。