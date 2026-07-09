「朴有天舊愛」黃荷娜毒案宣判！一審免坐牢「當庭摀臉痛哭」

記者林汝珊／綜合報導

「朴有天舊愛」南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜被控勸誘2名熟人施打冰毒，甚至親自持注射器替對方注射，因此遭檢方起訴，法院今（9）日一審宣判，判處她罰金4000萬韓元（約新台幣86萬元），並命追繳2萬韓元，當庭獲釋，判決結果出爐後，黃荷娜也激動用雙手摀住臉，忍不住落淚。

▲黃荷娜今一審宣判。（圖／翻攝自黃荷娜IG）

法院表示，黃荷娜多次因吸毒遭判刑，出獄不久又再次犯案，確實應受譴責。不過，法官也考量她是在友人請託下協助施打，且使用的冰毒數量相對不多，因此認為整體犯罪情節並非特別重大。

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此外，黃荷娜在案發後曾離開韓國，引發外界質疑她企圖逃避偵辦。對此，法院認為，她出境的原因較可能是為了躲避外界輿論壓力，而非刻意規避司法調查，加上她並未將剩餘毒品繼續施用，因此酌情從輕量刑。

事實上，黃荷娜在2023年7月涉嫌於首爾江南某公寓，勸誘2名友人施打冰毒，之後其中一名共犯遭警方搜索，她隔天便飛往泰國，即使得知自己已遭註銷護照、發布紅色通緝，仍未返國，之後更輾轉偷渡至柬埔寨停留。直到2025年底，她主動表達返國意願，在柬埔寨柬埔寨機場遭到逮捕。

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