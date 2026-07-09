暴肥10公斤慘遭圍毆踩踏！　柯震東「淪廢柴狂挨揍」真實傷勢曝光

記者蕭采薇／台北報導

男星柯震東在全新電影《我未許願先吹蠟燭》拋開偶包，不僅為戲苦學粵語、刻意暴肥10公斤，在片中更是堪稱「最慘男主角」，不斷上演挨打戲碼！該片9日正式釋出預告，柯震東飾演的廢柴青年不僅被資深女星金燕玲狂拍後腦勺，還被黑道老大拿錢砸頭，甚至遭賭場圍事群起追打、從高台摔下後繼續圍毆踩踏，慘烈畫面引發影迷熱議。

▲《我未許願先吹蠟燭》柯震東為戲苦學粵語、刻意暴肥10公斤。（圖／華映提供）

為戲暴肥久未運動！跳高台自豪被誇「筋很軟」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯震東在片中飾演想方設法賺錢卻屢屢受挫的廢柴青年。其中一場重頭戲，他被賭場圍事一路追打，為了逃命只能翻越高台欄杆往下跳，不料慘摔在地後，又被圍事們狠狠踩踏狂揍，場面奇慘無比。不僅如此，他還有一場因極度自責而狂搧自己巴掌的戲碼。

▲《我未許願先吹蠟燭》柯震東被賭場圍事一路追打。（圖／華映提供）



回憶起這段慘烈的拍攝過程，柯震東笑說，所幸現場都有專業的動作指導團隊把關套招，因此並未發生受傷意外。他更幽默透露：「因為本人胖了10公斤，為了維持導演想要的頹廢樣，也很久沒運動了，拍跳欄杆抄捷徑的橋段前只好先拉拉筋，結果倒是被大家誇獎我的筋很軟！」

化身寵妻戀愛腦！苦扛房貸揭角色心境

除了肉體上的折磨，柯震東扮演的超慘魯蛇在心理上也備受煎熬。角色不僅苦扛沉重的房貸壓力，還是一個標準的「寵妻戀愛腦」，時常獨守空屋苦等老婆回家，為角色增添了幾分哀愁。

▲《我未許願先吹蠟燭》柯震東從高台摔下。（圖／華映提供）



面對與真實人生截然不同的角色，柯震東分享了自己的揣摩心法：「通常在準備沒嘗試過的角色時，我會在開拍前跟導演討論出大方向與小細節，雙方有共識後自己先演練。開拍後再視需求給出不同的呈現方式，讓導演來判斷選擇，所以前期的對焦相對重要。」

入選多項國際影展！大小老千聯手闖賭場

《我未許願先吹蠟燭》由周鉅宏、胡錦筵共同執導，集結柯震東、天才童星梅靜妍、金燕玲、庹宗華及香港偶像邱士縉（Stanley）共同主演。電影講述澳門小女孩JoJo（梅靜妍 飾）和奶奶（金燕玲 飾）相依為命，遇上來自台灣的廢柴志華（柯震東 飾）上門討債。JoJo為了將手上的賭場泥碼換成現金替奶奶治病，只好僱用志華代賭，一大一小各懷鬼胎，展開一場相親相愛又相騙的老千行動。

▲《我未許願先吹蠟燭》柯震東為了逃命只能翻越高台欄杆往下跳。（圖／華映提供）

導演胡錦筵表示，電影最核心想探討的是「友誼」，講述兩個孤單的人經歷殘酷現實，想學壞卻又無比珍惜彼此的過程。該片屢獲肯定，接連入選義大利遠東國際電影節、紐約亞洲影展及台北電影節國際新導演競賽單元，即將於8月14日全台上映。