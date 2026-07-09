《沙丘3》預告震撼曝！甜茶、千黛亞愛人變仇敵　傑森摩莫亞奇蹟復活

記者蕭采薇／綜合報導

獲全球影迷盛讚為近年最具代表性科幻史詩的《沙丘》，終於迎來三部曲最終章！《沙丘：第三部》9日正式釋出官方預告，開場便以壯闊戰場與震撼視覺，宣告這場終極決戰將全面引爆。

▲《沙丘3》「甜茶」提摩西夏勒梅。（圖／華納提供）

預告中不僅可見「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與千黛亞（Zendaya）的情感急遽崩裂，更讓人猛起雞皮疙瘩的是，首集壯烈犧牲的傑森摩莫亞（Jason Momoa）竟驚喜現身，瞬間引爆全球粉絲熱烈討論。

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甜茶登基20年爆極權危機！愛人反目面臨終極抉擇

由名導丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘：第三部》，改編自法蘭克赫伯特的經典小說《沙丘：救世主》。故事背景設定在保羅亞崔迪（提摩西夏勒梅 飾）奪取帝國統治權的近二十年後。如今已成為冷酷皇帝的保羅，不僅要面對極權統治帶來的殘酷後果，昔日盟友的重現與潛伏在角落的背叛陰影，更將他捲入一場縝密又宏大的陰謀之中。

▲《沙丘3》千黛亞。（圖／華納提供）

在最新預告中，保羅以君王之姿率領大軍迎戰宿命，展現出更加成熟霸氣的領袖姿態。然而，他與荃妮（辛蒂亞 飾）的關係卻降至冰點，兩人從深情相擁瞬間轉為激烈對峙，荃妮更成為這重重謎團中的核心人物。隨著叛亂暗流湧動、強敵步步緊逼，保羅必須面對終極權力的真正代價。

「水行俠」奇蹟復活網暴動！巨大沙蟲狂奔再造視覺震撼

最讓影迷驚喜的核彈級彩蛋，莫過於在首集為了保護保羅而壯烈犧牲的「鄧肯艾德侯」傑森摩莫亞，竟然意外在預告中復活現身！此外，預告片尾更釋出巨大沙蟲再度現身的駭人畫面，以排山倒海之勢朝著荃妮狂奔而去，讓大批網友直呼：「真正的大戰終於來了！」

▲《沙丘3》傑森摩莫亞。（圖／華納提供）



導演丹尼維勒納夫也延續前兩集廣受好評的IMAX攝影美學，再次打造浩瀚壯麗的厄拉科斯星球。從近身肉搏、刀劍決鬥到浩蕩的沙漠軍團戰役，搭配震耳欲聾的戰鼓與飛行器艦隊，全面升級的觀影震撼，奠定本片今年度最受期待史詩鉅作的地位。

羅伯派汀森重磅加盟！神級卡司齊聚劃下史詩句點

除了震撼的戰爭場面，《沙丘：第三部》的夢幻級卡司陣容也再度擴大！除了佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、哈維爾巴登（Javier Bardem）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）等原班人馬全數回歸外，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也正式亮相飾演保羅的妹妹厄莉婭亞崔迪。

▲《沙丘3》羅伯派汀森首度加盟，飾演神秘且關鍵的新角色斯凱泰爾。（圖／華納提供）

更具話題的是，「蝙蝠俠」羅伯派汀森（Robert Pattinson）也首度加盟系列，飾演神秘且關鍵的新角色斯凱泰爾（Scytale）。同時，傑森摩莫亞還將與新加入的納寇亞沃夫摩莫亞（Nakoa-Wolf Momoa）、艾達布魯克（Aida Brook）共同壯大陣容。《沙丘：第三部》全片以IMAX特製拍攝，將於12月16日全台大銀幕震撼鉅獻。

▲《沙丘：第三部》。（圖／華納提供）