童謠神曲變恐怖魔音！《鬼污》性感女鬼挑戰情慾極限　大尺度激情床戰APO

記者蕭采薇／綜合報導

勇奪泰國新片票房冠軍、由超人氣泰劇《黑幫少爺愛上我》製作公司驚駭打造的恐怖懸疑愛情新片《鬼污》，集結四大人氣泰星，包含《荊棘天堂》Engfa、《黑幫少爺愛上我》Apo、《生死四分鐘》Jes，以及《跳越時空的愛戀》Freen共同主演。

▲Apo（左）與Engfa（右）將在片中上演大尺度激情戲。（圖／采昌提供）

全片融合禁忌愛情、心理驚悚與辛辣情慾，顛覆傳統恐怖片套路，被泰國影評盛讚：「從頭到尾充滿刺激、狂野又引人入勝！」

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破尺度激情床戰Apo！Engfa笑嘆：當作人體藝術寫真

女主角Engfa這次迎來演藝生涯重大突破，首度挑戰充滿神秘魅力的「女鬼」角色瑪麗。她的鬼魂造型以「剛睡醒的狀態」為靈感，睡衣結合高開衩、蕾絲拼接與大露背，完美展現修長美腿，將美感與危險氣息拿捏得死死的。她笑稱：「原本希望演『看得見鬼的人』，結果竟然直接演女鬼，也算願望實現了！」

▲Engfa在片中穿上性感睡衣，並透露可能是最後一次大尺度展現性感。（圖／采昌提供）



預告中最讓粉絲血脈賁張的，莫過於Engfa與男主角Apo的大尺度激情床戲。面對外界質疑是否過度性感，Engfa大方坦言，這可能是她演藝生涯中少數、甚至最後一次如此大尺度展現性感，「我已經31歲了，能拍一次這樣的作品，把這個年紀的身材和樣貌捕捉下來真的很值得，就當是替自己留下一本『人體藝術作品集』吧！」

Apo也力挺表示，激情戲最大的挑戰是情感建立，更掛保證：「大家一定會驚豔，因為從來沒有人看過這麼漂亮、性感的女鬼，Engfa重新定義了這個角色。」

▲《鬼污》是Engfa首度挑戰飾演女鬼的電影作品。（圖／采昌提供）

童年神曲變恐怖魔音！天后「關燈配唱」逼出極限

除了破尺度的情慾戲，預告中一段熟悉卻詭異的旋律更引發台灣網友熱議！由Engfa親自獻唱的主題曲《那隻條紋蜘蛛》，正是改編自全球經典童謠《The Itsy Bitsy Spider》，也就是台灣人從小聽到大的《蝴蝶蝴蝶生得真美麗》。經過重新編曲，原本歡樂的旋律瞬間褪去純真，化為陰森詭譎的恐怖魔音。

▲《鬼污》Engfa除了領銜主演這部電影，更同時獻唱主題曲。（圖／采昌提供）

為了完美詮釋這首歌曲，Engfa特別要求在錄音室把「所有燈光關掉」，讓自己完全沉浸在黑暗與安靜中找尋角色的孤獨感。此外，本片更重磅邀請《不能說的．秘密》金曲獎配樂大師，合體《金孫爆富攻略》配樂家共同打造詭譎配樂，保證讓觀眾在戲院聽得毛骨悚然。

首週特典大公開！四角致命虐戀即將失控

《鬼污》劇情描述背負黑暗過去的瑪麗（Engfa 飾），重返承載童年記憶的公寓，邂逅了溫柔體貼的植物學家阿班（Apo 飾）。正當看似命中注定的愛情悄然萌芽時，阿班的摯友阿亞（Jes 飾）與心理治療師小清（Freen 飾）卻相繼捲入其中。四人的命運產生交集，愛情、友情與佔有慾逐漸失去界線，直到一場突如其來的死亡事件，讓一切朝著難以挽回的方向失控。

▲《鬼污》Engfa（左）與Apo（右）在片中上演禁忌又危險的恐怖愛戀。（圖／采昌提供）