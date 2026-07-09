金曲歌后婚姻2年半破局！曾幻想「暗殺前夫」　遭逼離婚崩潰看身心科

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台法律節目《震震有詞》最新一集邀請到新科金曲台語歌后PiA吳蓓雅、資深媒體人狄志為、諮商心理師林嘉歆以及蔡旻睿律師，共同探討從離婚低潮到築夢人生的堅韌故事。做音樂十多年的吳蓓雅，經歷過月入僅2、3千元的困境，更曾被母親強烈反對甚至「斷絕往來」，如今憑藉以「離婚」為概念的專輯勇奪金曲歌后。

▲金曲歌后吳蓓雅暢談從離婚到心境轉變的過程。（圖／和展影視提供）

談起這段無疾而終的婚姻，吳蓓雅透露前夫同為音樂人，兩人因欣賞彼此才華擦出愛火，雖然對方小她9歲，一度讓她驚呼「這弟弟瘋了嗎？」要對方先問過媽媽，但交往半年後仍在對方的貼心攻勢下閃婚。她提及前夫曾因她一句話，就送上價值20萬、全世界僅50把的限量木吉他，更在摩天輪單膝下跪求婚，讓她感動點頭嫁，怎料這段婚姻僅維持兩年半，就面臨了「斷崖式離婚」。

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吳蓓雅表示，當時毫無預兆，前夫在日常聊天中突然拋出「無法繼續」的震撼彈，即便嘗試溝通挽回也無濟於事。對方為了趕快離婚走，甚至使出殺手鐧——在客廳、廚房、房間貼滿了離婚協議書，讓她當下錯愕又無奈，心想可能是他年紀較輕比較不會處理問題，就默默把這些協議書收走拿回公司當廢紙用。

歷經兩次離婚調解，身心重創的吳蓓雅一度必須求助身心科，至今仍需定期看診。在最痛苦的暗黑時期，她曾試圖寫小說療傷，劇情甚至幻想自己化身特務去「暗殺前夫」，但被指導老師吐槽BUG太多不適合。最後她回歸音樂本業，原本打算製作一張「女性復仇」的憤怒專輯，卻發現自己根本寫不出苦情或充滿恨意的歌，和老師哭訴後，決定轉向發揮自己擅長的輕快、幽默、風趣與諷刺風格，成功將傷痕轉化為得獎作品。





▲吳蓓雅經歷離婚痛苦。（圖／和展影視提供）



除了感情坎坷，吳蓓雅的音樂路也走得極其艱辛。出身補教家庭的她，因堅持走音樂路，曾遭當老師的媽媽激烈反對，甚至氣到揚言斷絕關係，兩人約定「2年沒紅就考研究所」。期間她曾慘到一個月收入僅2、3千元，還被業界酸「音色沒有辨識度、能幫公司賺多少錢？」但她始終沒有放棄。奪下金曲歌后當天，吳蓓雅與母親在典禮後碰面，兩人相視流淚、緊緊擁抱數分鐘，相當感人！