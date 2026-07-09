ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲
巴威「7級暴風圈超大」800公里都是
148cm網紅收不雅照：會跟老公分享
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 汪小菲 S媽 HOOK Joeman Peggy Lala 蘇心甯

金曲歌后婚姻2年半破局！曾幻想「暗殺前夫」　遭逼離婚崩潰看身心科

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台法律節目《震震有詞》最新一集邀請到新科金曲台語歌后PiA吳蓓雅、資深媒體人狄志為、諮商心理師林嘉歆以及蔡旻睿律師，共同探討從離婚低潮到築夢人生的堅韌故事。做音樂十多年的吳蓓雅，經歷過月入僅2、3千元的困境，更曾被母親強烈反對甚至「斷絕往來」，如今憑藉以「離婚」為概念的專輯勇奪金曲歌后。

▲▼金曲歌后吳蓓雅暢談從離婚到心境轉變的過程。（圖／和展影視提供）

▲金曲歌后吳蓓雅暢談從離婚到心境轉變的過程。（圖／和展影視提供）

談起這段無疾而終的婚姻，吳蓓雅透露前夫同為音樂人，兩人因欣賞彼此才華擦出愛火，雖然對方小她9歲，一度讓她驚呼「這弟弟瘋了嗎？」要對方先問過媽媽，但交往半年後仍在對方的貼心攻勢下閃婚。她提及前夫曾因她一句話，就送上價值20萬、全世界僅50把的限量木吉他，更在摩天輪單膝下跪求婚，讓她感動點頭嫁，怎料這段婚姻僅維持兩年半，就面臨了「斷崖式離婚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳蓓雅表示，當時毫無預兆，前夫在日常聊天中突然拋出「無法繼續」的震撼彈，即便嘗試溝通挽回也無濟於事。對方為了趕快離婚走，甚至使出殺手鐧——在客廳、廚房、房間貼滿了離婚協議書，讓她當下錯愕又無奈，心想可能是他年紀較輕比較不會處理問題，就默默把這些協議書收走拿回公司當廢紙用。

歷經兩次離婚調解，身心重創的吳蓓雅一度必須求助身心科，至今仍需定期看診。在最痛苦的暗黑時期，她曾試圖寫小說療傷，劇情甚至幻想自己化身特務去「暗殺前夫」，但被指導老師吐槽BUG太多不適合。最後她回歸音樂本業，原本打算製作一張「女性復仇」的憤怒專輯，卻發現自己根本寫不出苦情或充滿恨意的歌，和老師哭訴後，決定轉向發揮自己擅長的輕快、幽默、風趣與諷刺風格，成功將傷痕轉化為得獎作品。

▲▼金曲歌后吳蓓雅暢談從離婚到心境轉變的過程。（圖／和展影視提供）

▲吳蓓雅經歷離婚痛苦。（圖／和展影視提供）

除了感情坎坷，吳蓓雅的音樂路也走得極其艱辛。出身補教家庭的她，因堅持走音樂路，曾遭當老師的媽媽激烈反對，甚至氣到揚言斷絕關係，兩人約定「2年沒紅就考研究所」。期間她曾慘到一個月收入僅2、3千元，還被業界酸「音色沒有辨識度、能幫公司賺多少錢？」但她始終沒有放棄。奪下金曲歌后當天，吳蓓雅與母親在典禮後碰面，兩人相視流淚、緊緊擁抱數分鐘，相當感人！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金曲歌后離婚故事音樂人生家庭反對堅韌女性吳蓓雅震震有詞

推薦閱讀

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

4小時前

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」　她滿意笑了

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」　她滿意笑了

8小時前

不知她是2個孩子媽！148cm童顏網紅收不雅猥褻照：我會跟老公分享

不知她是2個孩子媽！148cm童顏網紅收不雅猥褻照：我會跟老公分享

4小時前

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

1小時前

王淨「宣布離開台灣」工作全面暫停！　飛倫敦長住進修：讓自己充飽電

王淨「宣布離開台灣」工作全面暫停！　飛倫敦長住進修：讓自己充飽電

7小時前

HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機　搭火車一路站到倫敦

HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機　搭火車一路站到倫敦

7/8 17:48

2寶媽曬超兇比基尼！認「出門狂被搭訕」已婚14年：想認識各國男人

2寶媽曬超兇比基尼！認「出門狂被搭訕」已婚14年：想認識各國男人

3小時前

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產　親揭殘酷真相

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產　親揭殘酷真相

7/8 13:43

孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲！暑假帶娃出遊　網震撼：歐巴練好壯

孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲！暑假帶娃出遊　網震撼：歐巴練好壯

7小時前

「國光女神」泳池邊脫了！　「比基尼包不住上圍」被拍超深事業線

「國光女神」泳池邊脫了！　「比基尼包不住上圍」被拍超深事業線

20小時前

有璟在台拍婚紗！路人超大聲滿藏暖意　韓攝影團隊被嚇到：第一次遇到

有璟在台拍婚紗！路人超大聲滿藏暖意　韓攝影團隊被嚇到：第一次遇到

8小時前

蕭薔《浪姐》翻紅身價暴漲！　陸綜狂邀約「她一集開價500萬」打臉

蕭薔《浪姐》翻紅身價暴漲！　陸綜狂邀約「她一集開價500萬」打臉

10小時前

熱門影音

蹦闆直播喊：我沒被拘提！　下秒突中斷...證實已到案

蹦闆直播喊：我沒被拘提！　下秒突中斷...證實已到案
李珠珢笑「我是渣女」　高EQ回應網上留言

李珠珢笑「我是渣女」　高EQ回應網上留言
A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
阿Ken台語諧音哏　李多慧不懂但配合XD

阿Ken台語諧音哏　李多慧不懂但配合XD
阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」

阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」
Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you
A-Lin清唱..下秒爆咳落漆　感謝安以軒「給她多點鼓勵」

A-Lin清唱..下秒爆咳落漆　感謝安以軒「給她多點鼓勵」
李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」
記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD

記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD
向佐被認出：我是蕭敬騰！　放閃郭碧婷…帶岳父過生日

向佐被認出：我是蕭敬騰！　放閃郭碧婷…帶岳父過生日
檸檬向派翠克請教主持祕訣　曝見過他媽媽脫口「一家人」

檸檬向派翠克請教主持祕訣　曝見過他媽媽脫口「一家人」
Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

A-Lin首封歌后爆哭！等了16年　父母見證…她感動：我就是我

A-Lin首封歌后爆哭！等了16年　父母見證…她感動：我就是我

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

看更多

郭碧婷曝女兒超黏向佐　嬰兒時被他抱一臉得意

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

暴肥10公斤慘遭圍毆踩踏！　柯震東「淪廢柴狂挨揍」真實傷勢曝光

11分鐘前10

《金特務》崔代勳老婆神顏曝光「曾是韓國小姐」陪他苦熬生活費僅2萬

17分鐘前0

金曲歌后婚姻2年半破局！曾幻想「暗殺前夫」　遭逼離婚崩潰看身心科

34分鐘前0

真人版《海洋奇緣》Makav躲廁所狂練神曲　Matzka挑戰巨石強森饒舌崩潰

37分鐘前0

Tommy無預警宣布新身分！　「昔偷吃Yuma」復出近況曝光

58分鐘前11

八點檔女星花5年「研究宮廟」碩士畢業！教授一看論文秒要她攻博士

1小時前84

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

2小時前40

峮峮畢業《飢餓》！官方證實加入2新血　網憂「蔡黃汝下車」電視台給答案

2小時前20

GD家迎來喜訊！小公主即將出生　親姊證實「懷二胎」：10月見唷

2小時前31

郭台銘密會女球友引熱議…前主播揭「高爾夫文化」　姚元浩也發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了
    4小時前63
  2. 神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」
    8小時前2410
  3. 不知她是2個孩子媽！148cm童顏網紅收不雅猥褻照
    4小時前1612
  4. AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉
    1小時前164
  5. 王淨「宣布離開台灣」工作暫停
    7小時前4
  6. HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機
    7/8 17:48145
  7. 2寶媽長這樣！曬超兇比基尼　羞喊：想認識各國男人
    3小時前1614
  8. S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產
    7/8 13:433433
  9. 孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲！暑假帶娃出遊　網震撼：歐巴練好壯
    7小時前4
  10. 「國光女神」泳池邊脫了！　「比基尼包不住上圍」
    20小時前164
ETtoday星光雲

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合