《金特務》崔代勳老婆神顏曝光「曾是韓國小姐」陪他苦熬生活費僅2萬

記者林汝珊／綜合報導

南韓演員崔代勳因出演《苦盡柑來遇見你》夫商吉一角聲名大噪，其中口頭禪「哈洗」也成為熱潮，讓他有了「哈洗大叔」封號。之後接連演出《超能路人甲》、《金特務：本色回歸》皆引起話題。人氣不斷攀升的他，超正妻子被起底，也引起熱議。

▲崔代勳再憑藉《金特務》人氣攀升。（圖／翻攝自IG）

崔代勳近期憑藉《金特務》人氣再度攀升，連帶家庭生活也再次受到矚目，他與妻子張允書因2015年合作韓劇《瘋狂愛情》結緣，之後步入婚姻。張允書除了曾獲2006年韓國小姐亞軍外，也演出過不少作品，更曾在國際小姐選美大賽獲得季軍，擁有亮眼外型與出眾氣質。

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▲崔代勳老婆張允書也引起討論。（圖／翻攝自IG）

崔代勳去年登上《劉QUIZ》時，坦言剛結婚時經濟狀況還不是很好，「那時每個月只給妻子100萬韓元（約新台幣2.3萬元）生活費，真的很對不起她，我一直跟她說『再等我12年』。」直到因《苦盡柑來遇見你》打開知名度後，妻子才笑著對他說：「我現在真的好喜歡你。」甚至常常當著他的面說「真的很喜歡你」，讓他每次聽到都既開心又忍不住鼻酸。

崔代勳也透露，在女兒出生前，自己甚至連經紀公司都沒有，為了養家，人生第一次鼓起勇氣向劇組要求加薪30萬韓元（約新台幣7000元），當時還厚著臉皮對製作方說：「如果多給我30萬韓元，我一定會做出100萬韓元價值的表現。」也因孩子出生，才讓他學會為家人勇敢開口，所以更珍惜現在擁有的一切。