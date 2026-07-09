真人版《海洋奇緣》Makav躲廁所狂練神曲　Matzka挑戰巨石強森饒舌崩潰

記者蕭采薇／台北報導

暑期夯片《海洋奇緣》真人版電影，在上映首日盛大舉辦首映會，邀請中文版配音卡司「莫娜」Makav真愛與「毛伊」Matzka瑪斯卡合體現身。活動現場更特別邀請來自南投、即將前往東京參加國際合唱比賽的布農族「Tan’a濁岸迴聲合唱團」登台，與穿透力十足的歌聲震撼全場，帶領觀眾一同踏上熱血的海洋冒險之旅。

▲Matzka、Makav真愛，出席《海洋奇緣》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

接棒A-Lin神曲！Makav自爆「躲廁所狂飆高音」

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首次擔綱迪士尼公主配音的Makav真愛，這次接下10年前由A-Lin唱紅的同名主題曲〈海洋之心〉。她笑稱迪士尼的標準非常嚴格，收到試聽帶後必須抓緊時間自主練習，「我都趁著洗澡或上廁所的時候瘋狂練歌，因為那時候浴室的回音最好！」她透露這次改編版本唱法與歌詞都有微調，希望能帶給觀眾截然不同的感受。

▲Makav真愛現場演唱。（圖／記者林敬旻攝）

平時多跟著排灣族歌手阿爆演出的她，這次難得與同為布農族的「Tan’a濁岸迴聲合唱團」同台飆歌，讓她感受到濃厚的文化連結。Makav真愛也大方送上電影周邊娃娃，暖心應援這群即將出國比賽的台灣部落少年，並笑說自己在生活中就像極了「莫娜」，極度喜歡嘗試新鮮事物，連沒吃過的新奇料理都勇於挑戰。

三度配音變孩子王！Matzka挑戰巨石強森神曲喊難

這已經是資深音樂人Matzka第三度為「毛伊」一角獻聲，從動畫版一路配到真人版。他幽默表示，這項經歷讓他成為孩子王，但也帶來甜蜜負擔：「朋友的小孩只要一看到我，就會起鬨要我現場表演一段毛伊，其實也蠻辛苦的。」不過每次一開口就能瞬間收服小朋友的心，讓他直呼「配毛伊真的很值得」。

▲Matzka三度為半神人「毛伊」配音。（圖／記者林敬旻攝）

談到半神人「毛伊」，Matzka笑說角色極致的自信甚至帶點自戀，跟自己在工作時「自信心爆滿」的狀態很像。不過，這次真人版電影配音也讓他面臨全新挑戰，特別是要重新演繹巨石強森在片中的招牌神曲《別客氣》（You're Welcome）。

Matzka坦言，曲子融合大量高難度饒舌讓他差點招架不住：「這跟我們聽到的嘻哈饒舌不一樣，迪士尼音樂更像舞台劇，唱一唱突然講話，拍子完全不同，非常不習慣。」但他強調這次在細節上注入了更具生命力的改變，絕對能給觀眾全新體驗。

▲Matzka、Makav真愛《海洋奇緣》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

洛杉磯全球首映星光熠熠！巨石強森率眾祈福

除了台灣首映會熱鬧非凡，洛杉磯好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）舉行的全球首映會同樣星光熠熠。飾演「毛伊」的巨石強森、飾演「莫娜」的凱薩琳拉加阿雅（Catherine Laga’aia）與金獎音樂製作人林曼努爾米蘭達皆齊聚一堂。

▲Matzka、Makav真愛，和「Tan’a濁岸迴聲合唱團」《海洋奇緣》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

首映現場不僅邀請 Nonosina 舞團帶來太平洋村落風情的傳統歌舞，巨石強森更親自帶領觀眾進行傳統祈福儀式。隨後在洛杉磯愛樂樂團（LA Phil）的現場同步配樂演奏下，首映會最終於璀璨的煙火秀中完美落幕，將這場海洋奇幻旅程的氣氛推向最高潮。《海洋奇緣》真人版電影現正熱映中。