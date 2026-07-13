抽200組門票／《伊藤潤二展》來襲　暑假帶你走進恐怖美學

活動小組／綜合報導

這個暑假，準備一起走進伊藤潤二筆下令人著迷、又忍不住起雞皮疙瘩的詭譎世界嗎？ETtoday推出限時簽到抽票活動，即日起至 8 月 30 日止，只要登入《ETtoday新聞雲》APP 會員，前往活動頁完成每日簽到任務，連續簽到滿 2 天即可獲得一次抽獎資格，就有機會抽中《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION：ENCHANTMENT》雙人門票，一人中獎、兩人同行，揪朋友一起到松山文創園區朝聖恐怖漫畫大師的經典世界！

▲恐怖漫畫大師伊藤潤二經典作品化身沉浸式展覽，連續簽到就有機會抽雙人門票！（圖／活動小組）

《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION：ENCHANTMENT》精選《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等經典作品，帶領觀眾近距離感受伊藤潤二獨有的恐怖美學。從令人難忘的角色、詭異又細膩的畫風，到讓人越看越入迷的沉浸式展區，這不只是展覽，更像是一場走進漫畫分鏡裡的驚悚旅程。

現在就免費送你去！只要打開《ETtoday新聞雲》APP，加入會員並進入下方「活動」列表，點選指定活動頁面並完成簽到，活動期間內，每連續簽到 2 天即可獲得一次抽獎資格，滿 4 天可獲得兩次抽獎資格，依此類推，越早開始連續簽到，中獎機會也越高。本活動將分為兩階段抽獎，共抽出 200 組幸運得主！

《連續簽到！抽【伊藤潤二展 誘惑】雙人門票》

★活動期間：即日起至 2026/8/30 止

★活動任務：

1.註冊並登入《ETtoday新聞雲》APP 會員。

2.前往 APP 下方「活動」列表，進入指定活動頁面。

3.完成連續兩天簽到，並填寫抽獎資訊。（請務必填寫正確資料，以利後續兌獎事宜聯繫）

4.每連續簽到 2 天，即可獲得一次抽獎資格；滿 4 天可獲得兩次抽獎資格，依此類推。

★活動獎項：

《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION：ENCHANTMENT》雙人門票，共 200 組（一組 2 張，價值 $900）。

★展覽資訊：

展覽地點：松山文創園區 四號倉庫

展覽期間：即日起至 2026/9/28

展覽時間：每週一至週日 10:00 至 18:00

※17:30 展覽現場停止售票及入場。

★得獎公告：

本活動分為兩階段抽獎：

※本活動獎項需由得獎者本人至台北車站東森廣場親領。

第一階段抽出 100 組得主

得獎公告：2026/7/31

第二階段抽出 100 組得主

得獎公告：2026/8/31

得獎名單將公布於《ETtoday新聞雲》APP 活動頁面，並同步以 email 通知得獎者後續兌獎及領獎事宜。請務必確認會員資料正確有效，若因資料錯誤、不完整，或逾期未依指定方式完成兌獎、領獎程序，將視同放棄得獎資格。

※《ETtoday新聞雲》僅協助活動贈票，展覽入場規範、注意事項、展覽內容調整、延期或取消等相關資訊，請依主辦單位及官方公告為準。

※票券視同有價證券，請妥善保管；如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發、退換或折現。

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