AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

▲水川菫無預警宣布結婚，老公罕見露面。（圖／攝自mizukawasumireworld）

記者張鈜閔／綜合報導

知名AV女優水川菫（水川スミレ）今年初無預警宣布日本AV生涯引退，近日又突發重大告知「抱歉，今日售出了！」，宣布已正式成為人妻。

水川菫昨在IG分享多張婚紗美照，連老公也直接入鏡，不少網友直呼，「崩潰 我的史上No.1」、「恭喜，能跟美女結婚很羨慕」、「老公有點像全聯先生」，也有網友指出老公「兩年多前就在X還ig露過臉了，只是當時沒特別講男方身份」。

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▼▲水川菫無預警宣布結婚，老公罕見露面。（圖／攝自mizukawasumireworld）

水川菫雖然從日本AV生涯引退，但其實在歐美及網路上持續有作品推出，AV達人一劍浣春秋也在部落格「playno1」指出，令人驚訝的是「她老公竟然很乾脆地露臉了」，他表示結婚的女優不少，但她們的老公幾乎沒人露臉，至於大家關心的，水川蓳「還會不會繼續做情色類工作」，一劍浣春秋則悲觀指出，她已經在IG自我介紹註明「引退しました(已經引退了)」、「沒有再販的打算」，只能給予祝福。

▲水川菫無預警宣布結婚，老公罕見露面。（圖／攝自mizukawasumireworld）