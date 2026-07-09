茄子蛋無限期休團現況曝光！　黃奇斌認「有聯絡」：點滴在心頭

▲黃奇斌出席《虛華的夢想是一支刀》專輯記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

樂團「茄子蛋」主唱「阿斌」黃奇斌經歷7年沈澱，推出首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，並首次擔任專輯製作人，這7年他歷經聲帶受損與失聲、與交往超過10年的經紀人女友Juno登記結婚，也跟團員爆出酬勞分配不均等內鬨傳聞，至今仍處於無限期休團狀態，被問發片後，團員有無道恭喜？他低調說：「有有有。」

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▲▼黃奇斌低調避談茄子蛋。（圖／記者林敬旻攝）



至於彼此聊了什麼？他僅說：「我覺得大家這是點點滴滴在心啊。」接著以台語回應：「自己人的問題。」不願再多談團員間的私下互動。

阿斌去年7月與交往超過10年的經紀人女友Juno登記結婚，婚後先享受兩人世界，添購新北市新房時，更已提前規劃兒童房，如今新專輯正式推出，被問到舉辦個人演唱會及生子計畫，他坦言：「兩個都在心裡徘徊，有好消息一定讓大家知道。」對於婚後生活，他也甜蜜表示，夫妻相處幾乎不會吵架，「我覺得她一直跟我站在同一個陣線，因為她很了解我到底想做什麼。」

至於他的聲帶復原情形，黃奇斌表示：「好很多，還是必須去面對，剛發生的時候非常挫折。」他透露目前只需定期回診，並笑說醫師特別叮嚀不要吃宵夜，連醫生都很期待能看他舉辦演唱會。

