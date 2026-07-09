電豹女草莓無預警宣布離隊！提前解約內幕曝光　忍痛道別4年舞台發聲

記者孟育民／台北報導

台啤永豐雲豹職籃啦啦隊「電豹女」人氣成員「草莓」，今（9日）無預警在社群平台發文，宣布正式離開陪伴自己4年的球隊，並坦言是因為「一些誤會」及人生不同階段的選擇，才做出這個艱難決定，消息一出令不少粉絲相當不捨。對此，電豹女也同步發出聲明，證實雙方合意提前終止合作關係。

▲草莓證實離開電豹女。（圖／翻攝自草莓IG）

草莓感性寫下，從懵懵懂懂踏進球場，到如今要向陪伴自己4年的舞台告別，心中有許多話想說。她感謝球隊給予發光的機會，也謝謝一路並肩努力的夥伴、幕後工作人員，以及始終支持她的球迷，「因為有你們，每一次站上球場，我都能感受到滿滿的力量。」

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回顧這4年，她坦言一路走來並非一帆風順，「有歡笑，也有眼淚，有完成夢想的時刻，也有不被理解、默默承受委屈的時候。」她表示，自己一直努力把每件事做到最好，也非常珍惜身為這個大家庭一員的每一天。

▲草莓感性道別。（圖／翻攝自草莓IG）

談到離開原因，草莓透露：「最後，因為一些誤會，也因為人生不同階段的選擇，我決定離開。」她坦言這並不是一個容易做出的決定，過程相當艱難，心中當然有遺憾與不捨，但比起停留在沒有答案的情緒裡，她更想記住這4年帶給自己的所有美好。

最後，草莓向所有支持她的人致謝，表示：「離開，不代表忘記。」她強調，未來仍會繼續站在啦啦隊舞台上，用笑容、熱情與努力迎接新的挑戰，只是會帶著這4年累積的成長與回憶，走向人生下一段旅程，並向粉絲喊話：「我們下一個舞台見。」