亞洲音樂節卡司曝光！　超過20組國際重量級歌手接力登場

▲ 國蛋將參與音樂節開唱 。（圖／北流提供）



記者翁子涵／台北報導

今夏亞洲音樂盛會「臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）」將於8月27日至30日在臺北流行音樂中心舉行，由 TMEX 延伸的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）」則於8月29日至30日登場，集結超過80組海內外音樂人於七大舞台演出。繼公布告五人、五月天瑪莎、楊乃文、范曉萱 & 100%樂團、HYUKOH、ATARASHII GAKKO!、Ann Sally等卡司後，主辦單位再公開新一波演出名單，包括國蛋、英國電子搖滾樂團Asian Dub Foundation、小兵Le Petit Soldat等，其中日本City Pop代表人物大貫妙子也將首度來台演出。

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▲▼ 持修、鶴也將接力演出 。（圖／北流提供）



大貫妙子1973年與山下達郎等人共組Sugar Babe，1975年隨專輯《SONGS》出道，1976年展開個人音樂生涯，至今已發行27張原創專輯。她的創作融合流行、電子、歐洲及巴西音樂等元素，也曾與坂本龍一合作專輯《UTAU》，並以電影《東京日和》配樂獲得日本電影學院獎最佳音樂獎。近年〈くすりをたくさん〉、〈都会〉等作品再次受到樂迷關注。

邁入第三年的TMEX今年以「科技」與「永續」為主軸，規劃商業策展、交流媒合、國際論壇、新人舞台及粉絲經濟五大內容，預計邀集逾60家海內外音樂品牌與產業單位，以及超過100位國際產業人士、策展人及創作者參與。JJA今年則由黃韻玲、范曉萱、五月天瑪莎、迪拉、嚴敏及劉柏君共同擔任策展人，透過不同世代與音樂背景，規劃流行、搖滾、嘻哈、爵士、舞蹈及實驗聲響等演出內容。

JJA今年演出陣容涵蓋亞洲各地音樂人，國際卡司包括Asian Dub Foundation、小兵Le Petit Soldat、1300、H 3 F、んoon、dudeontheguitar、Réjizz及Azikazin Magic World等；台灣音樂人則有國蛋、持修、鶴 The Crane、王若琳×TPO Band、LINION×雷擎、百合花ft.即將成真火舞團、Team那屋瓦、布萊梅、Green!Eyes、Robot Swing（¾ trio）、野巢及聲子蟲等，共同呈現多元音樂風格。