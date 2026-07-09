郭台銘密會女球友引熱議…前主播揭「高爾夫文化」　姚元浩也發聲

記者黃庠棻／台北報導

75歲「郭董」郭台銘在高爾夫球場上結識「職業小三」謝女，上演溫馨接送情長達一年。前主播邱薇而與姚元浩、柯有倫、楊雅筑等人9日出席運動品牌高爾夫球用品新品發表會，被問到載球友一起到球場，邱薇而形容是很正常的事。

▲柯有倫、邱薇而、楊雅筑、姚元浩出席鞋款發表會。（圖／記者湯興漢攝）



46歲前華視主播邱薇而2015年祕嫁大她14歲的百億富商陳讚聲，對婚姻生活低調，但熱愛高爾夫球，社群還自稱是「高爾夫主播」。她形容，因打球時間很長，球友之間都會相約共乘，互相載對方到球場「一起搭車這件事情是很常發生的。」

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▲柯有倫、邱薇而、楊雅筑、姚元浩出席鞋款發表會。（圖／記者湯興漢攝）

打完18洞後與球友聚餐，邱薇而也說「這在高爾夫文化裡面都是很稀鬆平常的事情，對我們來說都是滿正常的。」姚元浩也接話說，不僅在台灣，到世界各地打球，這樣的文化都大同小異，尤其在日本，打完9洞一定要聚餐，才能接著打。

▲姚元浩。（圖／記者湯興漢攝）

姚元浩被問是否有載過球友，他笑說「沒有人願意搭我的車。」因為他都清晨4點就出門，一天打2場，柯有倫笑說「我們都還沒起床。」姚元浩活動前一天才跟楊雅筑一起打球，但他早上8點就已在球場，且他有自己打球節奏，其他人是下午1點才開球。

▲姚元浩。（圖／記者湯興漢攝）

另外，柯有倫的導演弟弟柯有謙去年遭人公開欠款拿本票的照片，今年4月又遭週刊爆料，疑似向友人借錢人間蒸發，對於這件事，柯有倫露出驚訝表情，並說「哦？真的？不清楚。」表示兄弟已有好一段時間沒聯繫，弟弟也沒有開口向他尋求協助，接著尷尬避談弟弟相關問題。