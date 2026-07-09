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《King&Prince洛杉磯二人行》闖美變「公費戀愛」　粉絲嗑到追戀綜

記者吳睿慈／綜合報導

隨著7月迎來暑假出國旅遊最高峰，Disney+特別為粉絲規劃「明星旅遊地圖」夏天片單，透過一場場旅行實境秀，用偶像們的私服視角與爆笑互動感受最真實的旅行魅力！從BTS的友情見證、BLACKPINK成員Jennie體驗素人生活的真情流露，到現正熱播中的人氣男團King & Prince全新實境節目《King & Prince：洛杉磯二人行》，帶領觀眾跟隨偶像們的旅行足跡，揭開男神、女神的反差魅力。

▲▼ 《King＆Prince洛杉磯二人行》闖美變「公費戀愛」　粉絲嗑到追戀綜。（圖／Disney+提供）

▲《King＆Prince：洛杉磯二人行》闖美彷彿變「公費戀愛」，粉絲直呼嗑到了。（圖／Disney+提供）
  
日本頂流男團King & Prince成員永瀨廉與高橋海人間的化學反應時常是粉絲最關注的焦點，實境秀《King & Prince：洛杉磯二人行》紀錄兩人一起攜手前往5年前曾共同訓練、承載青春回憶的美國洛杉磯， 在最新劇情中，他們新任務就是要為對方挑選一樣禮物。

海人首先來到自己一直很想參觀的洛杉磯自然歷史博物館，當在紀念品店看到一籃石頭時他立刻有了靈感，「企鵝求偶的方式就是送牠們最漂亮的石頭，所以我要從這當中選一顆最漂亮的當禮物」，他直言「這就是讓廉知道我在乎他的最好方式」，真摯發言讓粉絲直呼「簡直是告白！」海人隨後貼心補充，因為廉來到洛杉磯只帶了一個小包包，因此小巧的石頭可以讓他輕鬆帶回家，並且還精心挑選了和永瀨廉應援色相同的黑色石頭。
 
而來到巧克力專賣店的廉則一次挑了五片包裝有可愛插畫的巧克力，面對工作人員的詢問，他肯定表示：「海人喜歡吃巧克力，而且他最愛包裝可愛的東西了。」對彼此的透徹了解與禮物背後的深刻意義，再度證實了兩人超越言語的深厚情誼，也使這趟旅程如同大型「公費戀愛現場」。

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▲▼ 《King＆Prince洛杉磯二人行》闖美變「公費戀愛」　粉絲嗑到追戀綜。（圖／Disney+提供）

▲《ARE YOU SURE?!》Jimin和柾國旅遊既充滿粉紅泡泡。（圖／Disney+提供）
  
除了King & Prince的洛杉磯浪漫之旅，由防彈少年團「忙內LINE」Jimin和柾國（Jung Kook）主演的《ARE YOU SURE?!》，兩季內容玩遍紐約、濟州島、札幌、阿爾卑斯山等著名景點，這趟兄弟之旅則是充滿粉紅泡泡， Jimin在節目中化身寵妻狂魔，為了照顧身體抱恙的柾國，他霸氣表示「今天睡覺的時候我會緊抱著你，不讓你著涼。」

柾國也不惶多讓，當Jimin因為走不動而輕拉對方的衣服時，直球坦言自己會因此心動，甚至在Jimin抱怨因為自己的血太好喝所以才一直被蚊子叮時，他也立刻回覆：「到底多美味啊？也讓我嚐嚐吧！」各種放閃金句讓粉絲臉紅心跳。
 
對異國文化深感興趣的粉絲更不可錯過《我是加百列》，網羅朴寶劍、BLACKPINK Jennie、池昌旭、廉惠蘭等大咖卡司，主打和異國陌生人交換72小時的人生，於是朴寶劍前往愛爾蘭，以阿卡貝拉合唱團團長的身分生活，挑戰帶領一群陌生人進行團練；Jennie則化身義大利鄉村民宿老闆，從做飯、接待客人，到整理房間、照顧馬匹一手包辦，更在和義大利媽媽烹飪時回憶起小時候和母親一起做飯的溫馨時光。

▲▼ 《King＆Prince洛杉磯二人行》闖美變「公費戀愛」　粉絲嗑到追戀綜。（圖／Disney+提供）

▲《IN THE SOOP：友情旅行》紀錄V、朴炯植、朴敘俊、崔宇植、Peakboy深厚友情。（圖／Disney+提供）
  
Disney+還有更有多部直擊頂流男神實境節目，在《IN THE SOOP：友情旅行》、《Travis Japan 到美國放暑假》、《與Snow Man同行》都可以看到更多大明星私下的真實面貌。

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