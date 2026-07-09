具俊曄仍在台灣守護大S！持續赴金寶山探望　「投入創作」近況曝光

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，至今她名下財產與豪宅動向仍備受外界關注。有媒體報導，大S生前居住的「台北信義」豪宅，目前由前夫汪小菲持續繳納房貸，而現任丈夫具俊曄則無意繼承，S媽也證實並未得到遺產，悲戚表示「要被趕出家門」，對此，汪小菲透過律師發出5點聲明，否認豪宅將遭法拍及要求S媽搬離現住所等傳聞。據悉，仍在思念亡妻的具俊曄似乎沒在管外界紛爭，至今仍留守台灣，不論天氣好壞都會前往金寶山探望大S，也和S家依舊保持良好互動。

▲具俊曄仍在台灣陪伴大S。（圖／翻攝自YouTube／KBS_secret）

事實上，小S先前曾透露，自己不時會和具俊曄聚餐，也終於在他的眼睛裡看見光。具俊曄近來也持續投入創作，且作品多以大S為主題，從原本的素描進階到油畫。小S說：「他每次都會把畫拍給我看，我們一看到都會驚呼，真的很像，連眼神跟靈魂都畫出來了。」她也透露，目前具俊曄已完成至少十多幅大S畫像，呈現出她不同面貌。

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小S坦言，這些作品若只是收藏在家中相當可惜，因此也萌生未來展出的想法，「我希望可以讓大家看到，這些由最愛大S的姐夫所畫出來的她，是什麼樣子。」