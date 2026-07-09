曾到韓國當練習生…BL劇男星站上舞台「男團出道」　親吐真實心情

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV全新原創BL《這個殺手非常冷》再掀創舉，呼應全新升級的IP 系列 HIStory X（cross） 中戲劇跨界偶像概念，宣布劇中男團「rayZ」走入現實世界，官方 IG「_rayz.official」也正式營運，成為台灣首個從「戲劇出道」的男團。

▲《這個殺手非常冷》Alex、陳俊希、劉浩文、威廉、劉宥慳組成男團「rayZ」出道。（圖／LINE TV提供）

飾演rayZ成員的Alex、陳俊希、劉浩文、威廉與劉宥慳日前剛完成演唱會橋段拍攝，實際感受到台下粉絲的應援，令成員們都非常興奮，隊長 Alex 更發下豪語「目標站上大型音樂舞台！」接下來觀眾也有機會看到他們以「rayZ」身份在現實世界的活動。

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▲《這個殺手非常冷》Alex、陳俊希、劉浩文、威廉、劉宥慳組成男團「rayZ」出道。（圖／LINE TV提供）

《這個殺手非常冷》預計2027年第一季開播，打破傳統戲劇框架，結合影視與音樂，以「戲劇×偶像」的嶄新模式打造全新概念男團，以「ray」代表舞台上綻放的光芒，加上象徵閃電、充滿爆發力的「Z」，組成團名「rayZ」，希望成為引領 Z 世代潮流的指標。

▲《這個殺手非常冷》Alex、陳俊希、劉浩文、威廉、劉宥慳組成男團「rayZ」出道。（圖／LINE TV提供）



官方也公開官方粉絲名稱為「Basker」，代表「沉浸並享受在光輝與溫暖中的人們」，期許rayZ能以閃耀光芒持續照耀粉絲，創造彼此守護的溫暖力量。日前rayZ成員拍攝劇中演唱會橋段，聽見台下粉絲尖叫歡呼，讓首度一起站上舞台的成員們熱血澎湃。

▲《這個殺手非常冷》Alex、陳俊希、劉浩文、威廉、劉宥慳組成男團「rayZ」出道。（圖／LINE TV提供）



對於「rayZ」於從戲劇走入現實世界，「二度出道」的Alex笑認「彷彿來到平行宇宙」，他也發下豪語，希望未來能以「rayZ」身份站上大型音樂舞台表演。

▲《這個殺手非常冷》Alex。（圖／LINE TV提供）



才剛完成另一場舞台演出的陳俊希表示，拍攝的過程讓他彷彿回到新人時期，有重新出發的感覺，心情覺得很新鮮，也更認真感受當下的每一刻；劉浩文過去曾到韓國當練習生，但都未能如願出道，失落坦承「夢想逐漸破滅」，但這次拍攝時收到粉絲的加油訊息，讓他直呼「想繼續站在舞台上！」

▲《這個殺手非常冷》陳俊希。（圖／LINE TV提供）



▲《這個殺手非常冷》劉浩文。（圖／LINE TV提供）

威廉則是自曝先前集訓初期練舞跟不上進度，讓他在回家路上崩潰大哭，當時正值下班時刻，意外成為路人注目焦點。這次雖然是拍戲，但感受到台下粉絲應援的威力，讓他更有自信「希望未來能真正培養自己的粉絲軍團！」

▲《這個殺手非常冷》威廉。（圖／LINE TV提供）



而首度站上表演舞台的忙內劉宥慳自招有點小出槌，坦言訓練初期因實力差距而曾想放棄，但在哥哥們鼓勵和支持之下重建自信，這次給自己表現打「80分」，未來會更努力，也期盼rayZ未來能掀起一股「追光炫風」。

▲《這個殺手非常冷》劉宥慳。（圖／LINE TV提供）