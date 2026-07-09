王心恬吞B群熬夜看世足「預言黑馬成真」 　挺挪威哈蘭德闖八強！

記者黃庠棻／台北報導

2026世界盃16強結束，賽事進入短暫休兵日，八強對戰組合正式出爐，將於7月10日（台灣時間）起陸續開踢。本屆最大黑馬挪威以1：0淘汰奪冠熱門巴西，寫下隊史世界盃最佳戰績之一，擁有哈蘭德的挪威瞬間躍升為冠軍熱門。

▲凱渥藝人齊聚看世足。（圖／凱渥提供）

另一頭，阿根廷在對埃及之戰以3：2上演經典逆轉，梅西再度成為全場焦點。八強對戰將由法國對摩洛哥、西班牙對比利時、英格蘭對挪威、阿根廷對瑞士；2026世界盃僅剩8場比賽，冠軍之路正式進入白熱化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凱渥藝人齊聚看世足。（圖／凱渥提供）

在這波全球熱潮中，凱渥旗下藝人也以各自方式投入，台灣與巴西混血Kimberlly為巴西熱情應援、熱衷運動的名模王心恬分享冠軍預測、台奧混血名模則白彌兒示範潮流球衣穿搭，韓國籍藝人金淵珍、在全明星運動會表現亮眼的胡祖薇、林輝瑝、剛發行單曲的AcQUA源少年盧佾暘等凱渥集團旗下明星齊聚，以各種情緒搞笑詮釋「球是圓的」經典看球反應。

▲凱渥藝人齊聚看世足。（圖／凱渥提供）

本屆世足最令人意外的結果之一，莫過於巴西在16強不敵挪威，以0：1黯然出局。擁有台灣、巴西混血背景的Kimberlly，也難掩失落，坦言「巴西輸球那一刻真的很心碎，但對我來說，巴西精神從來不是關於贏——是那種永不放棄、熱情到底的態度。」

世足賽事持續熱戰，名模王心恬也被足球魅力圈粉，笑稱自己為了看比賽，還特別吞B群提神「不然真的怕撐不到精彩時刻！」她透露自己最喜歡挪威球星哈蘭德，也私心希望挪威能一路創造奇蹟、闖出驚喜。如今挪威一路淘汰巴西殺進八強，將於7月12日對決英格蘭，王心恬的「黑馬預言」意外成真了一半。





▲凱渥藝人齊聚看世足。（圖／凱渥提供）

不過聊到冠軍預測，王心恬感性支持挪威，理性卻看好西班牙，笑說「當然希望挪威奪冠，但如果真的要預測，我覺得西班牙最有機會。」一番「粉絲心與理性腦拉扯」的發言，也讓現場笑聲不斷。西班牙將於7月11日對上比利時，能否延續王心恬的理性預測，值得期待。

談到看球最震撼的瞬間，王心恬表示，最難忘的就是挪威球迷全場一起歡呼、應援的畫面「那種氣氛真的會讓人起雞皮疙瘩。」她也分享，印象最深刻的一場比賽中，C羅原本看似準備射門，沒想到居然是假動作，讓全場一度愣住，也讓她直呼那一刻真的太精彩。

▲凱渥藝人齊聚看世足。（圖／凱渥提供）

世足賽事不只讓球迷熱血沸騰，更成為難得讓藝人朋友齊聚、一起感受賽事魅力的機會。凱渥此次特別邀集旗下藝人，以足球場上最經典的一句話「球是圓的」為主題，透過開心、難過、害羞、緊張、生氣、感動與困惑等七種情緒，展開趣味挑戰。

曾參與《全明星運動會》的胡祖薇率先以「開心」情緒開場，韓籍藝人金淵珍Jina接著以「難過」版本演繹；同樣曾參與《全明星運動會》的林輝瑝則以「害羞」語氣加入挑戰，王心恬以緊張神情詮釋，AcQUA源少年盧佾暘以生氣口吻接棒，演出投入到彷彿真的動怒，連現場工作人員都忍不住笑說「感覺他是真的生氣！」一句話立刻引起全場歡笑。

▲凱渥藝人齊聚看世足。（圖／凱渥提供）

新生代模特Irene王琳皓則以感動情緒演繹，最後由多比爸、資深模特楊時修以困惑表情收尾。七人一人一種情緒，同一句「球是圓的」卻因語氣、表情與節奏截然不同，意外碰撞出不少笑點。

台奧混血名模白彌兒，曾參與《亞洲超級名模生死鬥》，因深邃五官與神似好萊塢女星娜塔莉波曼的外型受到關注。此次響應凱渥世足企劃，她在短影音中連換多套足球時尚造型，從寬鬆球衣、短版上衣、短裙，到復古七分褲等穿搭元素，透過不同單品混搭，展現率性、甜酷與復古街頭等多元風格。