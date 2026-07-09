王瞳領養受虐犬12年…牠與病魔奮戰620天離世　淚曝：去找艾成了

記者黃庠棻／台北報導

藝人王瞳飼養多年的愛犬「哈嚕」於7月8日安詳離世，消息曝光後，讓不少粉絲相當不捨。王瞳透過社群平台發文，親自向陪伴自己近12年的毛孩告別，字字句句充滿思念，透露哈嚕與病魔奮戰620天，直到完成最後的陪伴才放心離開，令許多網友看了鼻酸。

▲王瞳飼養多年的愛犬「哈嚕」離世。（圖／王瞳提供）

王瞳表示，哈嚕已送往寵物生命園區，預計7月14日火化，之後骨灰將帶回家中，入住她早已準備好的溫馨小房子，未來仍會陪伴在自己身邊。她寫下「哈魯剛送到園區，14號才會火化，骨灰會帶回家放在家裡，已經買好可愛溫馨的小房子，讓他住在家裡。」

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▲王瞳飼養多年的愛犬「哈嚕」離世。（圖／王瞳提供）

不僅如此，王瞳也在社群貼出一封寫給哈嚕的告別信，提到哈嚕是自己最貼心的寶貝兒子，希望牠從此無病無痛「跟著天父爸爸，還有去找爸比。」她更感性透露，自己相信哈嚕一直都知道爸爸離開，因此努力撐著身體，多陪伴她四年「謝謝你這麼堅持、這麼努力地陪著我。」

▲王瞳飼養多年的愛犬「哈嚕」離世。（圖／王瞳提供）

談到哈嚕，王瞳一路陪伴自己走過人生低谷，也陪著她完成前往馬來西亞宣教的心願，更陪她度過對自己格外重要的7月7日「你知道媽咪會無法承受跟崩潰。」王瞳認為，這一切都是哈嚕溫柔的守護與體貼。

▲王瞳飼養多年的愛犬「哈嚕」離世。（圖／王瞳提供）

回憶起一路相伴的時光，王瞳感性表示「兒子啊，我跟爸比真的很幸運也很幸福有你，謝謝你來到我們的家裡頭。」她也細數哈嚕可愛的大耳朵、彎彎的舌頭，直說自己會永遠記得、永遠愛著牠，最後更寫下：「很快的，就會團聚了。」一句話流露無盡思念，也讓大批粉絲湧入留言區送上安慰，希望哈嚕在天堂自由奔跑、無病無痛。

▲王瞳飼養多年的愛犬「哈嚕」離世。（圖／王瞳提供）

哈嚕於2014年8月21日被王瞳領養，陪伴她將近12年，並在2026年7月8日離世。這620天的抗病旅程，不僅見證了毛孩堅強的生命力，也留下主人與毛孩之間最深刻、最動人的情感。