10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓擁有10萬訂閱的「龍淑夫婦」（용숙부부）YTR經營頻道多年，兩人透過旅遊影片受到很多粉絲喜愛，還曾出過書籍《那些讓人生自由的事》。怎料，頻道在日前突然刪光影片，直到7日，妻子劉淑賢（유숙현）證實兩人離婚，決定各自生活。

▲10萬旅遊YTR「龍淑夫婦」離婚。（圖／翻攝自劉淑賢IG、YouTube）

YouTube頻道「龍淑夫婦」夫妻倆過去透過旅遊帶給觀眾許多療癒影片，一共累積10萬人訂閱，卻在於6月突然宣布停更，「在經過長時間考慮後，頻道決定到此結束，因個人事由無法具體地說明，但謝謝這段時間一起度過的所有人。」令粉絲錯愕不已。

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直到7日，妻子劉淑賢（유숙현）開設另一個頻道，證實自己的人生在近期發生巨大變化，先是爸爸離世，在送走父親不到3個月的時間，她決定離婚，「畢竟我們兩個是夫妻一起經營的頻道，佔據我生活很大一部分，間接代表我的工作也一起放下了。」

▲劉淑賢證實離婚。（圖／翻攝自劉淑賢YouTube）



她也坦言仍在適應一個人的生活，「一個人拍攝覺得很陌生尷尬，但比起什麼都不做反而更害怕，想說要做點什麼事情，就算只有一個人也想重新開始看看」，於是她重新創了一個頻道，向粉絲報告近況，雖沒有提到離婚主因，但淑賢強調與前夫是和平分開，「我們都希望彼此更好、為彼此應援，有好好地結束這段關係」，證實離婚消息。