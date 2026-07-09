串流收視週榜／《金特務》播4集奪全球冠軍！4神作+2台綜戰績強

記者陳芊秀／綜合報導

7月暑假檔火熱開跑！來自世界各地的大劇、大作接連開播，Netflix動作爽劇《金特務：本色回歸》不僅在南韓創下21.6%高收視，還強勢登頂台灣與全球非英語影集冠軍；漫改韓劇《鐵拳教育》觀看數正式衝破5130萬大關。此外，日本影史真人票房神話《國寶》也強勢空降進榜。跟著《ETtoday星光雲》來關注最新一週收視排行。

才播4集！《金特務：本色回歸》全球冠軍

▲《金特務：本色回歸》第4集收視高達21.6%。（圖／翻攝自韓網）

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由蘇志燮主演的《金特務：本色回歸》，主打「平凡大叔是退役特務」的動作爽劇，自6月26日開播，截至目前為止僅更新4集，除了在SBS電視台21.6%刷新高收視，口碑已經在台灣與全球徹底引爆。根據Netflix官方數據，該劇單週就1050萬次觀看、橫掃全球79國，在11個國家地區奪冠，其中在亞洲就佔了9個，強勢登頂台灣非英語影集第一名！上線第二週累積觀看數已經突破1710萬次。

▲《金特務：本色回歸》上線兩週全球第一。（圖／Netflix）

《鐵拳教育》破5000萬觀看大關

▲《鐵拳教育》。（圖／翻攝自韓網）

同樣在刷新歷史紀錄的還有《鐵拳教育》。該劇在台灣週榜退居第3名，上線第5週在全球再進帳470萬次觀看，總累積觀看次數已正式突破 5130 萬次大關！同時正向著原創韓劇史榜第4名《殭屍校園》（5550萬觀看）接近中。

▲Netflix原創韓劇觀看排行TOP5（7/9更新）。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

勾回憶殺《鬼怪十週年之旅》

▲《鬼怪十週年之旅》。（圖／翻攝自韓網）

《鬼怪十週年之旅》一上架便展現極其強悍的號召力，直接攻佔Hami Video排行第2名。節目找來4位主角孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜回歸重聚，一起錄製旅遊實境秀，勾起大批劇迷回憶殺。

日本真人影史票房神話《國寶》上線

▲《國寶》。（圖／翻攝自日網）

日本影史真人票房第一的神作《國寶》，由李相日執導，兩大頂流男神吉澤亮、橫濱流星攜手主演，在日本狂捲173億日圓打破22年來無人能超越的票房紀錄。首度在台灣串流上架，隨即穩穩卡位Hami Video排行第7名，未來的排行走勢也令人關注。

兩台綜冠軍級

《請世界吃桌》由浩子、隋棠、藍正龍、千千等人組成辦桌台灣隊，將台灣庶民辦桌文化空運至雪梨、紐約等地。節目已經連續3週登上LINE TV排行冠軍，更在Hami Video收視第3名，在串流的成績直追去年掀起社會現象的《夜市王》。

▲《請世界吃桌》。（圖／翻攝自臉書）

《寰宇龍虎豹》由呱吉、迪拉、逞誠組成的網紅大叔鐵三角，由紀錄片導演沈可尚掌鏡，展開3個中年男子的旅遊實境節目，上架首週便展現恐怖的黑馬姿態，一舉勇奪公視+排行冠軍！

▲中年男子的旅遊實境秀《寰宇龍虎豹》。（圖／公視+提供）

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《阿凡達》蟬聯冠軍

▲Disney+收視前3強（6/29-7/5，資訊參考Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）



friDay影音／《姜會長》霸榜4週

▲friDay影音收視週榜（6/29-7/5）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《鬼怪十週年之旅》第2名

▲Hami Video收視週榜（6/29-7/5）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《愛情有煙火》3週冠軍、短劇冠軍《久病逢甜醫》

▲iQIYI收視週榜（6/29-7/5）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（6/29-7/5）。（圖／iQIYI提供）



LINE TV／《請世界吃桌》3週冠軍

▲LINE TV收視週榜（6/29-7/5）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／3動畫稱霸前3名

▲MyVideo收視週榜（6/29-7/5）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《金特務：本色回歸》擠下《鐵拳教育》奪冠

▲Netflix收視週榜（6/29-7/5）。（圖／Netflix）

公視+／《欠妳的那場婚禮》從第8升至第6

▲公視+收視週榜（6/29-7/5）。（圖／公視+提供）