Red Velvet海報被抓包「AI做的」！驚見Gemini水印　粗糙失誤惹怒粉絲

記者田暐瑋／綜合報導

韓國女團Red Velvet近日推出夏日迷你專輯，海報主題以藍色為主軸，加上海洋素材，展現清爽氛圍，怎料卻有眼尖網友發現海報上疑似存在未處理乾淨的Gemini AI生成水印，引發部分粉絲不滿，認為這對Red Velvet相當不重視。

▲韓國女團Red Velve海報被發現疑似有AI水印。（圖／翻攝自IG）



Red Velvet的夏日專輯《Velvet Summer》將於8月發行，海報近日搶先一步公開，但有網友發現海報的角落出現了Gemini水印，惹得粉絲不滿，部分人認為這對Red Velvet很不尊重，而另一些粉絲則認為AI的使用並不影響音樂作品的品質，AI的應用不應成為批評的焦點，重要的是音樂作品本身的質量，對於此事，SM娛樂公司尚未做出正式回應。

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Red Velvet的成員Wendy與Yeri於2025年式結束與SM娛樂的專屬合約，SM在聲明中指出：「Wendy與Yeri自Red Velvet出道以來，不僅在團體活動中表現亮眼，也以個人身分在各領域展現實力。與她們共度的時間對我們而言是難忘且幸福的回憶。對於她們未來的新起點，我們將衷心應援。」雖然合約結束，但Wendy與Yeri未來仍將持續以Red Velvet成員身份參與團體活動。

▲韓國女團Red Velve海報被發現疑似有AI水印。（圖／翻攝自IG）