大S豪宅風波未歇！汪小菲被目擊現身機場　攜妻小飛台北「畫面曝光」

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，消息震驚演藝圈，至今她名下財產與豪宅動向仍備受外界關注。有媒體報導，大S生前居住的「台北信義」豪宅，目前由前夫汪小菲持續繳納房貸，而現任丈夫具俊曄則無意繼承，S媽也證實並未得到遺產，悲戚表示「要被趕出家門」，對此，汪小菲透過律師發出5點聲明，否認豪宅將遭法拍及要求S媽搬離現住所等傳聞。就在風波持續延燒之際，又傳出他悄悄帶著妻女現身北京機場，疑似飛往台北，畫面曝光引發外界關注。

▲汪小菲被目擊現身機場。（圖／翻攝自小紅書）

不過昨晚小紅書「北京T3機場免稅Qeellin Orli」PO出照片，稱在北京首都機場第三航廈遇到汪小菲一行人，「汪小菲、馬筱梅和他們的寶寶。走到我面前才發現，沒好意思拍！從背後補拍一個。一家人很和諧」，隨著暑假到來，網友認出穿著BALENCIAGA白T的是玥兒，一名女長輩應是馬筱梅的媽媽，一家人互動溫馨。

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▲汪小菲、馬筱梅現已展開新生活。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

針對遺產分配，汪小菲律師昨表示，大S遺產中屬於兩名未成年子女依法繼承的三分之二，汪小菲已設立信託專戶管理；至於具俊曄依法繼承的三分之一，則由具俊曄依個人規劃自行處理，汪小菲表示尊重。

至於外界關注的豪宅貸款問題，聲明強調，大S辭世後，汪小菲持續協助代為繳納兩名未成年子女應負擔的房貸，目前並無任何足以導致房產遭拍賣的情形，直指媒體相關報導與事實不符。