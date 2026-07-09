吳卓源準備1台灣名產！　STUTS全團狼吞虎嚥嗨喊：找到知音了

▲ Julia 吳卓源再次合作STUTS 。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

Julia吳卓源今年2月與日本知名製作人STUTS合作發行了EP《With U》，近來再度推出新單曲 〈Tokyo Lights Remix (feat. Elle Teresa)〉，邀請來自日本的「可愛幫派」人氣饒舌女歌手 Elle Teresa 驚喜加入，共同完成這首橫跨亞洲的全新合作單曲。

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▲▼ Julia 吳卓源準備芒果冰給STUTS團隊 。（圖／華研國際提供）





「STUTS X Julia Wu - With U」演唱會於上個月圓滿落幕，Julia 吳卓源開心分享：「我自己是芒果控，私底下非常愛吃芒果，所以特別準備了芒果禮盒跟芒果冰來招待他們。」STUTS跟樂手們當天在飛機降落後都沒有機會吃飯，整團陷入空腹飢餓狀態，所以每個人在看到芒果冰後都是狼吞虎咽，讓Julia 吳卓源笑說找到「芒果知音」了，Julia 吳卓源還特地準備了綠豆椪、鳳梨酥等零食，並用充滿特色的茄芷袋裝袋，讓STUTS與工作人員們都十分驚喜，大讚她十分貼心。



而全新版本的〈Tokyo Lights Remix〉邀請到日本「可愛幫派」人氣饒舌女歌手 Elle Teresa 加入，Julia 吳卓源分享對Elle Teresa的第一印象是「一位很酷的日本女孩，渾身散發帥氣氣質」，也表示很高興能有她加入這首歌，增添不少專屬日系女孩的帥氣風格。本次 Remix 由 STUTS 親自重新操刀混音，母帶後期則由國際知名母帶工程師 Nicolas de Porcel 負責。