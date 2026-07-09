不知她是2個孩子媽！148cm童顏網紅收不雅猥褻照：我會跟老公分享

記者吳睿慈／綜合報導

韓網紅洪瑛琦是知名節目《臉讚時代》出身，她身為2個孩子的媽，身高雖只有148公分，但身材非常好，有著魔鬼比例，時常在IG帳號上分享穿搭，IG累積118萬粉絲追蹤。她8日出演卓在勳談話性節目，大方承認收到很多男生示愛，甚至包含男性自己來的不雅照，但她通常反應淡定，存下來後會跟老公分享照片。

▲洪瑛琦21歲就結婚，大兒子已經國中了。（圖／翻攝自洪瑛琦IG）



洪瑛琦身為「元祖級網紅」，在國中就學時期就很有名，她謙虛表示自己擅長自拍、修圖，因此受到很多人喜歡，過去更因優秀的外貌，同時與10位男性交往，直到後來認識老公，兩人未婚懷孕，結婚之後生活才就此定下來。

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她年僅21歲就結婚，與小3歲的老公於2013年結婚，夫妻倆育有2子，大兒子目前已經就讀國中，兒子帶同學到家裡玩時，同學們還會讚嘆「哇，妳媽超美」，逗得她很開心。擁有凍齡外表、火辣身材比例，洪瑛琦在IG發的辣照也經常引起討論，主持人卓在勳問她「在外面應該收到很多示愛吧？應該都不知道妳是兩個孩子的媽。」她正面坦言「對，很多」。

▲▼洪瑛琦就學時期就是風雲人物，曾經想過，如果沒那麼早婚，夢想是與多國男性交往看看。（圖／翻攝自YouTube）



對於尖銳的提問，洪瑛琦回答也很老實，被問到「會不會經常冒出『如果我沒那麼早婚的話』的想法」，她笑著坦言「會，昨天也有這樣的念頭」，假如自己沒那麼早婚，她承認：「我就會跟各國的男生交往看看，我對所有各國的人都很好奇。」

▲洪瑛琦坦言收到很多男性不雅猥褻照，笑喊「我會存下來，跟老公分享」。（圖／翻攝自YouTube）



洪瑛琦也透露，自己確實收到很多男生的不雅淫照，「我也不知道，他們為何要這樣」，但特別的是，她都會把那些照片儲存、好好保管，笑喊「因為很有趣啊」，她甚至會跟老公分享網友的「私照」。