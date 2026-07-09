曾沛慈《浪姐》奪冠大翻身！通告費飆破7位數　曾3年零工作陷低潮

圖文／鏡週刊

曾沛慈奪得中國大陸綜藝節目《乘風2026》(浪姐7）年度總冠軍，演藝事業再起轉機，商演唱酬從20萬人民幣（約94.4萬台幣）大幅上漲數倍之外，本刊接獲消息，她已開始計劃舉辦個人巡演，擁有更大的舞台演出。

▲曾沛慈人氣扶搖直上，工作邀約不斷。（圖／翻攝自曾沛慈臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在（浪姐7）中，曾沛慈以實力唱將、學霸及高EQ綜藝表情包三大形象，受到了關注，憑藉歌唱實力奪得節目總冠軍，不僅人氣登頂，也有不少代言、商演、電影電視OST及節目陸續登門邀約湧入，從七月開始，幾乎每週末都已排滿工作。

從2007年出道以來，曾沛慈歷經了漫長的低谷期，但她始終沒有放棄音樂夢，2020年至2022年疫情期間，商演與演藝工作幾乎停擺，收入出現零進帳，最淒慘時，帳戶只剩12元，一度考慮轉行，如今因(浪姐7）成功奪冠，曾沛慈一甩之前的低潮，外傳她錄製節目的酬勞約為單集人民幣60萬元（約合新台幣277萬元），不管如何，曾沛慈接下來的演藝事業勢必再攀高峰。

▲曾沛慈人氣登頂，也有不少代言、商演登門邀約。（圖／翻攝自曾沛慈臉書）



更多鏡週刊報導

結束（浪姐7）後 曾沛慈重整步伐與健康 靠超慢跑維持體能

開唱遇波折／獨家！2度封后喝到嗨 蔡依林明年初開唱大巨蛋

開唱遇波折／個唱前一天放鳥台灣歌迷！ 男星沒搭上飛機發文道歉