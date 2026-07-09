RESCENE逆襲奪冠！素顏急直播「哭到蓋帽遮臉」：真的不是作夢嗎

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團RESCENE迎來出道以來最輝煌的一刻。出道近2年後，去年推出的歌曲〈LOVE ATTACK〉近日突然逆襲翻紅，不僅登上韓國最大音源平台Melon TOP100冠軍，更擊敗眾多大型經紀公司藝人，被韓媒形容是「中小公司女團的奇蹟」。成員得知消息後立刻開直播與粉絲分享喜悅，激動到數度落淚，直呼：「真的不是在做夢嗎？」

▲RESCENE爆哭。（圖／翻攝自X／kaminamiSama）



發片近2年逆襲奪冠 擊敗大公司藝人成黑馬

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根據韓媒報導，截至8日晚間10點，〈LOVE ATTACK〉登上Melon TOP100排行榜第1名。這首歌其實早在去年8月發行，當時並未獲得太多關注，沒想到經過近2年後突然逆襲翻紅，一路衝上冠軍寶座。

由中小型經紀公司The Muze Entertainment打造的RESCENE，在競爭激烈的音源市場擊敗眾多大型公司歌手奪冠，也讓不少韓國網友大讚是「中小公司偶像的奇蹟」。

▲除了〈LOVE ATTACK〉外也有多首歌曲逆襲進榜。（圖／翻攝自theqoo）



睡到一半衝開直播 全員戴帽遮哭腫雙眼

得知奪冠消息後，RESCENE立刻開啟直播與粉絲分享喜悅。畫面中，成員們穿著睡衣、戴著帽子現身，眼眶早已哭紅。

成員May笑說：「我們本來沒有打算全部戴著帽子直播，第一名真的來得太突然了，完全沒有預料到。」Liv則透露，大家原本都已經睡著，「因為聽到拿到第一名的消息，所以馬上跑過來了。」

▼RESCENE素顏哭著直播。（影片／取自X／kaminamiSama，如遭刪除請見諒）



아니 나 아이돌이 진짜 찐텐으로 우는거 처음봐

흑..흑 이거 아니고 흐어어어어ㅠㅠㅠ 이렇게 우는데 진짜 나는 얘들이 진심인게 온몸으로 느껴져서 걍 같이 울고있음 어떡하지 나 진짜 얘들한테 뼈묻을거같아 pic.twitter.com/IGCkuWy13y — kkaMi (@kaminamiSama) July 8, 2026

「謝謝讓我們成為第一名歌手」 成員淚崩向粉絲道謝

激動的情緒久久無法平復。May一邊哽咽一邊表示：「我們會更努力，也會做得更好。」Wony則含著眼淚說：「謝謝你們讓我們成為第一名歌手，因為Remine（粉絲名），讓我們無論走到哪裡都能抬頭挺胸。」

隨後，Wony、Jenna及Minami回想起一路走來的辛苦歷程，忍不住當場落淚。Woni更對團員及粉絲喊話：「大家都辛苦了，REMINE也辛苦了。」彼此互相安慰的畫面，讓不少粉絲跟著鼻酸。

除了〈LOVE ATTACK〉奪冠外，當天才剛發行的翻唱曲〈Pretty Girl〉也衝上Melon TOP100第6名，再次讓成員驚呼連連。Wony難以置信地說：「這不是夢吧？我沒有還沒醒吧？」May則笑著表示：「其實開直播只是想跟大家分享這份幸福和喜悅，我們本來沒有打算哭的。」

「巨濟YAHO」迷因爆紅 帶動歌曲逆襲翻紅

韓媒分析，〈LOVE ATTACK〉能夠成功逆襲，關鍵在於近期爆紅的「巨濟YAHO（거제 야호）」迷因。隊長Woni個人YouTube影片中的方言口音及Minami辣妹風格意外在社群平台瘋傳，吸引大量網友關注RESCENE，進而帶動隱藏名曲〈LOVE ATTACK〉串流播放量持續飆升，最終成功登上音源榜冠軍，也寫下韓國樂壇近年少見的逆襲神話。

▲RESCENE出道2年爆紅。（圖／翻攝自Instagram／rescene_official）

▼RESCENE〈LOVE ATTACK〉。（影片／取自YouTube／RESCENE，如遭刪除請見諒）

