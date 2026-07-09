蕭美琴現身力挺！外籍神父深耕花東60年　劉一峰感性吐：台灣人的心最美

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《為一切人，成為一切》聚焦一百多位在二十幾歲青春年華就遠赴台灣的外籍神父，他們將大半輩子奉獻給這塊土地，對台灣的愛超越距離與時間。副總統蕭美琴日前特地出席包場活動，與片中主角劉一峰神父同台相見歡，蕭美琴特別感謝導演李秀純以鏡頭記錄下這一切，現場氣氛溫馨感人。

▲蕭美琴副總統與劉一峰神父同場觀影支持《為一切人，成為一切》。（圖／花蓮縣美琴之友協會提供）



蕭美琴憶花蓮時光！讚神父：提醒我們成為更好的人

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蕭美琴副總統在映後分享中感性表示，自己與劉一峰神父結識多年，過去在花蓮服務期間，每次前往玉里，總能看見神父開著資源回收車四處奔波關懷的身影。劉一峰神父在台灣深耕長達60年，長期透過安德啟智中心、怡峰園等機構，溫柔接納並照顧身心障礙者、更生人等弱勢社會邊緣人，更推動幾十年的資源回收工作，為他們創造就業機會。

蕭美琴充滿感謝地說：「謝謝影片中所有離鄉背井來到台灣，把台灣當作家的神父們，也謝謝你們不斷提醒我們，如何成為更好的人。」她更熱情呼籲大眾走進戲院觀賞這部紀錄片，透過神父們的故事，看見台灣有多麼值得被愛。

▲蕭美琴副總統於《為一切人，成為一切》映後感謝神父們。（圖／花蓮縣美琴之友協會提供）

奉獻花東半世紀！編纂原民辭典成珍貴史料

《為一切人，成為一切》生動描繪了1952年戰後百廢待舉的台灣，這群來自法國及瑞士的神父，毅然決然來到資源最匱乏的花東地區服職，一待就是超過半個世紀。他們不僅走進部落與居民共患難，成為當地人生活困頓時的庇護所，更主動學習原住民語言及傳統文化。

甚至在社會尚未關注原住民語保存的年代，這群神父就已經著手編纂辭典、用族語作彌撒，默默將部落歷史保存下來，成為如今台灣極為珍貴的文化與語言研究史料。

▲《為一切人，成為一切》劉一峰神父分享台灣最漂亮的是台灣人的心。（圖／花蓮縣美琴之友協會提供）

搶救消逝的歷史！導演鏡頭記錄不朽大愛

隨著75年時光流轉與社會變遷，一部分神父被迫離開，如今只剩少數部落耆老還能訴說這段在台深耕的歷史。導演李秀純有感於故事消逝的速度實在太快，決定透過跟拍紀錄，將劉一峰神父、戴宏基神父等少數仍在第一線為弱勢族群服務的身影化為永恆影像，留存神父穿梭鄉里間包容弱勢的大愛。

面對外界的讚譽與感謝，一路走來無私奉獻的劉一峰神父則謙虛地回應：「台灣最漂亮的不只是自然風景，而是台灣人的心。」一席話再度溫暖了所有在場觀眾。