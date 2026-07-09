八點檔女星花5年「研究宮廟」碩士畢業！教授一看論文秒要她攻博士

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台八點檔《百味人生》劇情迎來最高潮。俊龍（黃玉榮飾）為協助定遠（江國賓飾）追查映真死因，讓幕後黑手佩芬（張倩飾）決定痛下殺手，不僅派人槍擊定遠，更在俊龍駕駛的車輛動手腳，破壞煞車並裝設炸彈。

▲黃玉榮與德馨在《百味人生》中飾演夫妻。（圖／三立提供）

危急時刻，俊龍騙定遠與超凡（劉書宏飾）先跳車逃生，自己獨留車內，最終車輛爆炸、身受重傷。彌留之際，他終於與定遠完成遲來的父子相認，並含淚將託付遺願，以生命守護家人的催淚劇情令人鼻酸。

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這次黃玉榮與德馨在《百味人生》中飾演「俊龍、美鳳」夫妻，雖然兩人經常鬥嘴、互相吐槽，被觀眾笑稱是「白目夫妻」，但一路走來始終相互扶持，不時流露溫暖情感，也累積不少忠實劇迷。隨著俊龍命懸一線，這段夫妻情也面臨最大考驗。

▲黃玉榮與德馨在《百味人生》中飾演夫妻。（圖／三立提供）

德馨透露，拍攝俊龍彌留病榻的戲份時，自己明知道只是演戲，情緒卻完全控制不住，看到合作多時的黃玉榮躺在病床上，眼淚忍不住一直掉，還脫口而出「我老公要走了嗎？」她笑說，雖然戲裡夫妻常常吵吵鬧鬧、互相鬥嘴，但拍攝至今早已培養出革命情感，真正演到生離死別時，心裡還是充滿不捨。

德馨表示「我們這對夫妻一路走來有很多搞笑，也有很多互相扶持的時刻，所以拍到這一段真的很有感。」她坦言，看到黃玉榮犧牲自己救家人的劇情，內心十分感動，希望觀眾也能感受到俊龍最後守護家人的心意。

▲黃玉榮與德馨在《百味人生》中飾演夫妻。（圖／三立提供）

究竟俊龍能否挺過鬼門關？映真的死因真相是否即將曝光？佩芬犯下的一連串罪行又是否會受到制裁？《百味人生》接下來的發展，將迎來最高潮的生死對決。

不僅如此，德馨近日順利完成碩士學位，歷時五年終於完成論文口試。她透露，論文以台灣民間信仰為研究主題，光是田野調查就耗時一年以上，不僅每個月固定南下宮廟訪查，還要逐字整理訪談內容、分析比較不同宮廟的信仰脈絡，龐大的研究工程讓她直呼「真的很瘋！」

▲德馨取得碩士學位。（圖／三立提供）

對此，德馨表示，自己一邊拍攝八點檔、一邊攻讀在職專班，三年修滿36個學分，之後再花兩年專心完成論文，期間經常拍完戲立刻趕去上課，或是下課後又回劇組拍夜戲，生活幾乎都在劇組與校園之間奔波。她笑說，口試當天甚至只剩10分鐘能準備「真的一路都在趕。」

德馨透露，論文獲得指導教授高度肯定，認為內容相當具有研究價值，甚至建議進一步整理出版專書，也鼓勵她繼續攻讀博士班。德馨坦言，原本沒有繼續升學的打算，但在老師不斷鼓勵下，自己也開始有些心動「本來沒有想讀博士，可是一直被老師說『妳可以』，現在真的有點被說服了。」

▲德馨取得碩士學位。（圖／三立提供）

談到這五年的求學歷程，德馨笑說自己其實不是特別愛讀書的人，當初開始寫論文時AI工具尚未普及，大量文獻都必須一本一本翻閱、整理與比對，每一則引用資料都親自查找「那時候真的常想，我到底為什麼要這樣折磨自己。」如今順利完成論文，她坦言終於鬆了一口氣，但也認為真正的研究才正要開始。

德馨表示，因為深入研究民間信仰，現在每到一間特色宮廟，都會忍不住思考背後是否還有值得研究的題目。未來除了考慮出版專書、挑戰博士班外，德馨也計畫經營自媒體分享信仰文化內容，並利用難得的空檔走訪全台知名月老廟，持續投入相關研究。

德馨透露，近期已首次受邀擔任研討會講者，以「學者」身分分享研究成果，笑說看到邀請函上的頭銜時既驚喜又感動「第一次以學者身分演講，還領到演講費，感覺真的很不一樣。」