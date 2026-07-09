樂團胖虎成軍23年！　驚見台下20歲粉絲嚇喊：已成資深樂團

▲ 臺北音樂不斷電熱鬧展開 。（圖／北流提供）



記者翁子涵／台北報導

「2026臺北音樂不斷電」7月4日至7月5日在臺北流行音樂中心戶外廣場及文化館前廣場展開最終決戰，本屆決賽評審團堪稱國際音樂祭級別，臺灣評審由金曲歌王Leo王及獨立樂團「好樂團」主唱許瓊文共同坐鎮，海外評審則重磅邀請到日本東京傳奇展演空間「Spotify O-nest」核心店長森田大地、統籌「FUJI ROCK」新秀舞台的森脇親良、泰國最大娛樂龍頭GMM Music演藝活動副總裁Farkfhun Srisuntisuk，以及東南亞首個跨區域展演音樂節「AXEAN Festival」共同創辦人MC Galang。

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▲▼ 公館青少年熱力開唱 。（圖／北流提供）



兩日連續登場的「2026不斷電音樂節」同樣眾星雲集，8組實力卡司帶來張力十足的現場演出，成軍第23年的台灣頂尖龐克樂團胖虎punkhoo，面對夏日高溫，團員也忍不住感嘆台下樂迷的熱情實在太強大，主唱Benn在台上幽默分享近年因為「越漸資深」，開始不再被問玩團多久，隨口詢問台下年紀，竟發現有年僅20歲的年輕觀眾，讓Benn忍不住笑稱：「我們在海洋音樂祭剛得獎的時候，你的爸媽才剛剛生下你！」巨大的世代落差瞬間引發台下爆笑，也為熱血的競演現場增添不不少趣味。

而橫掃各大音樂祭的公館青少年GGteens在晚間時段登場，看見滿滿人潮，團員興奮直呼：「好多人！好開心可以來台北音樂不斷電決賽演出。」他們更在台上大方自爆，其實樂團過去常輸掉比賽，甚至也曾報名過『臺北音樂不斷電』卻落選，當時難免會懷疑是不是自己不夠好。」但他們也透露，出道以來遇到很多溫暖前輩的鼓勵。如今公館青少年已經成為四場專場皆秒殺賣完，創下好成績的大勢樂團，更鼓勵大家：「雖然無法在比賽結果中獲得肯定，但希望大家從我們的故事裡學會不要放棄！」隨即帶來歌曲〈至少不要放棄〉，將全場氣氛推向最高潮。

男女雙主唱人氣樂團溫蒂漫步Wendy Wander演出時，現場突然下起大雨，面對突如其來的雨勢，主唱江楊在台上感性表示：「這個雨真的非常突然，在這個雨天還留下來聽我們唱歌，而且明天還是週一，加油，人生就是一場挑戰！」觀眾們也在雨中隨著旋律擺動，成為兩日音樂祭中最浪漫的限定風景。