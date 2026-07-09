43歲李佳穎求子艱難…升格當媽曝「成功懷孕關鍵」親揭生活1改變

記者黃庠棻／台北報導

女星李佳穎自2024年底升格當媽後，滿口都是甜蜜的育兒經，因為深知求子不易，讓她在照顧寶寶上更加細心。近日她大方公開自己的育兒秘招，自曝為了避開「環境荷爾蒙」這個大魔王，她從備孕時期就一路堅守「無香」原則，因此寶寶一出生，全家便自然而然地延續這份純淨。

▲李佳穎曝當媽後改變。（圖／品牌提供）

李佳穎回憶備孕過程中，曾因狀況不如人意，讓她決心改變生活習慣，也從那一刻起意識到「無香」對養卵的重要性，開始汰換生活中不必要的香精成分。她透露，其實多年前去丹麥就意外發現北歐人很多東西都是用無香味的，也因此購買了丹麥國民無香品牌，當時對其天然、有機的成分留下極佳印象。

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▲李佳穎曝當媽後改變。（圖／品牌提供）

備孕期間，李佳穎一口氣將清潔與保養品換成無香。她感性表示「我很幸運，開始用了無香和改變生活模式後，順利的懷上寶寶」，她也驚喜分享，有了自己親身實證的無香體驗，讓她更堅定「簡單保養就能帶來有感改變」的哲學，也深刻體會到，原來減去繁複的干擾，生活反而能獲得最好的照顧。

▲李佳穎曝當媽後改變。（圖／品牌提供）

兒子「又又」出生後，「無香生活」更自然順理成章地升級為李佳穎照顧全家人的第一原則。李佳穎強調，寶寶的初生肌膚比成人更嬌嫩，與其等到肌膚出狀況，不如從根本減少不必要的化學成分堆積，從第一天起就給孩子最純淨的保護。

▲李佳穎曝當媽後改變。（圖／品牌提供）

李佳穎感性呼籲，為了孩子能健康成長，除了飲食和作息，「無香生活」也是父母能夠努力做到的。她鼓勵大家，就算無法做到百分之百，也要盡力朝這個概念做用品的選擇，將這份純淨的守護傳遞給最愛的家人。