櫻花妹為追周杰倫飛來台！一待14年成台灣媳婦　吐遠離家鄉真實心聲

記者孟育民／台北報導

三立台灣台旅遊行腳節目《世界的形狀》本週邀請來自日本岐阜縣、來台生活近14年的愛子擔任一日導遊，帶著蔡昌憲、黃迪揚展開一趟充滿日本儀式感的台北之旅，從日式拍貼、和服體驗、和菓子、抹茶，到百年溫泉及日式居酒屋，一路帶著兩位主持人發掘藏在台北街頭的日本文化，感受「一秒到日本」的魅力，她也聊起自己從追星來台，到成為台灣媳婦的故事。

▲愛子帶著蔡昌憲、黃迪揚展開台北之旅。（圖／三立提供）

愛子笑說，自己當年來台灣的理由其實非常單純，就是因為喜歡周杰倫。她透露，當時看到周杰倫位於台北的主題餐廳，加上一直很喜歡他的音樂，MV裡的中文字幕對她來說「很複雜、很酷」，因此二話不說立刻訂了飛往台灣的機票，沒想到這趟旅程最後竟成為人生的重要轉折，一待就是14年。

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談起離開家鄉多年是否會想家，愛子說其實台灣真的很難讓她想家，「因為台灣什麼都有！」不論最新動漫、扭蛋或日本美食幾乎都找得到，生活非常方便。不過，她坦言真正想家的時刻，是看到日本朋友把孩子交給媽媽照顧時，總會忍不住羨慕，「如果我媽媽也住在家附近就好了。」因此她現在一年仍會回日本一、兩次，暑假更會待上兩個月，好好陪伴家人，也和朋友相聚。

▲愛子來台已經14年。（圖／三立提供）

旅程第一站來到西門町，愛子說這裡是她最能快速感受到日本街頭氛圍的地方，三人更一起體驗日本拍貼機，拍完後看到超可愛的成品，蔡昌憲忍不住笑喊：「真的好Young！」瞬間找回學生時期的青春回憶。

▲三人拍大頭貼。（圖／三立提供）

這次還帶主持人到台北優美的日式古建築群「榕錦時光生活園區」內體驗日本傳統和服文化，愛子也分享，因為自己經常受邀出席代表日本文化的活動，家中收藏了二、三十套和服，而一套正式和服價格甚至高達20萬日圓。為了徹底體驗日本文化，蔡昌憲與黃迪揚也挑戰日本傳統跪坐姿勢，只不過才短短兩分鐘雙腳就開始發麻，不停露出痛苦表情，愛子卻笑說，自己可以跪坐一、兩個小時都沒問題，讓兩位主持人佩服到直呼：「太厲害了！」

▲三人穿上和服。（圖／三立提供）