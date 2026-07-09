魏嘉瑩熱血朝聖世足現場！　嗨吐激動心聲：像在開派對

▲ 小魏魏嘉瑩首次親臨世足賽現場熱血觀賽 。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

小魏魏嘉瑩7月3日推出全新《快出來玩 Play, Let's Play!》玩樂自選輯，同名歌曲〈快出來玩〉正是特地為台灣虎航量身定做主題曲，以洗腦副歌與貼近日常的歌詞，引發共鳴，成為今夏最具行動力的旅遊號召曲，小魏也帶著新專輯裡的〈快出來玩〉、〈我們是奇奇與蒂蒂〉新曲，繞行地球半圈到舊金山指標性的錄音室錄音，小魏說：「希望在這麼棒的錄音室裡，能帶給大家最純粹的聲音。」

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▲ 小魏魏嘉瑩繞行地球半圈到舊金山指標性的錄音室錄音 。（圖／相信音樂提供）



Santana、Green Day、James Brown等知名音樂人都曾經在舊金山的Hyde Street Studios錄音室孕育了無數經典音樂作品，小魏能帶著新作品前來也相當興奮：笑說；「我覺得最有趣的是全程必須用英語和錄音師溝通，會有一種自己好像英文還可以的錯覺。」在錄製過程中，小魏也和美國錄音師分享他的創作理念，錄音師也被征服，直誇：「我喜歡你的音樂！」



小魏第一次到美國錄音，也第一次親臨世足賽現場熱血觀賽，她說：「比賽根本不是進到球場才開始熱鬧，而是從場外就已經像在開派對了！」深刻感受到為什麼大家會這麼熱愛這項運動，當天她觀看的是約旦對奧地利，因為約旦是第一次踢進世界盃，所以一路上都能看到他們的球迷又唱又跳，一起喊口號、揮舞旗子，還有人直接扛著大音響邊走邊放音樂，把整條路的氣氛都炒得超熱，大家都被他們的熱情感染，對於首次看世足賽的小魏是個難忘的體驗。

