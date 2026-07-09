快訊／演唱會強碰颱風！日本神團「睽違8年來台喊卡」宣布延期

記者林汝珊／台北報導

日本獨立樂團Mili曾為《Deemo》、《Cytus》、《哥布林殺手》、《Library Of Ruina》、《Limbus Company》等多部人氣動畫與遊戲作品提供歌曲及劇伴音樂。原訂將於7月11日來台的他們，演唱會宣布因受到強烈颱風巴威影響延期。

▲日本獨立樂團Mili演出宣布延期。（圖／OCT.entertainment提供）

Mili此次來台，不僅是《One Million Moons Asia Tour》演出最終場，也是繼2018年後，睽違8年再度於台灣舉辦的公演，門票也宣布完售，讓歌迷們都相當期待。不料今（9日）稍早宣布，因受強颱巴威影響，演出將延期舉行。

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▲Mili演唱會才宣佈完售，無奈受颱風影響。（圖／OCT.entertainment提供）

主辦單位表示，《Mili — One Million Moons Asia Tour 2025–2026 — Taipei》演唱會，因受到強烈颱風巴威影響，為了確保所有觀眾、表演者及全體工作人員的安全，經過審慎評估後決定演出延期。已購票者可於新場次演出時，持原票券進場，若因時間無法配合需退票，將以票面金額進行全額退票，詳細退票方式及受理期間，將另行公告說明。