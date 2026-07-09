林煌坤80大壽遇颱風攪局！　蘇慧倫、白冰冰大咖齊發聲祝壽

▲ 林煌坤一生創作了超過一千首歌詞 。（圖／台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司）



記者翁子涵／台北報導

榮獲第37屆金曲獎「特別貢獻獎」的80歲資深作詞人林煌坤老師，原定於7月11日在台北市 PLAYground 空總劇場舉辦《往事只能回味》跨世代傳承作品講唱會，由於強烈颱風巴威來襲，主辦單位基於歌迷與全體工作人員的安全考量，決定將演出順延一天至7月12日登場。

這場延期雖然帶來了小插曲，卻也意外讓原定演出日 7 月 11 日大師的 80 歲大壽，凝聚了星光與歷史傳承。今年金曲獎製作人陳鎮川特別感性發聲，除了祝賀林老師生日快樂、身體健康，更表示希望林老師會喜歡他們特別幫老師準備的「榮耀時刻」。陳鎮川誠摯地說，林老師一直是他努力奮鬥的目標，自己還有很多要向老師看齊，老師過去在樂壇所走的每一步，都是他未來努力的方向。他也期盼林老師能繼續創作，不論是歌詞還是其他的文學作品，都能像以往一樣，用正向溫暖的文字持續溫暖每一個世代。

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林煌坤老師的得意弟子、傳奇天后白冰冰也滿懷感恩地向恩師致謝，感性直呼：「沒有林煌坤老師，就沒有今天的白冰冰。」白冰冰更搶先透露，在這次的作品講唱會中，林老師將在現場親自講述許多不為人知的精彩故事，包括他當年與天王豬哥亮、白冰冰自己以及歌后甄妮等多位華語樂壇與綜藝巨星合作的幕後秘辛。

民歌傳奇李建復，他透露當初節目製作監製李昀陵邀請他時，原本只是請他擔任特別來賓上台唱一首歌，因為林老師作詞的經典〈往事只能回味〉正是他父親生前最喜愛、最常在外面哼唱的歌，他從小聽這首歌長大，能參與這場演出讓他深感榮譽。沒想到因為奇妙的緣分，他不知不覺中從歌手身分升格成了共同主辦單位，與李昀陵攜手促成這場音樂盛事，並爭取到文化部影視及流行音樂產業局的補助，期盼能完美呈現林老師一生的輝煌作品。

除了群星的深情力挺，玉女掌門人蘇慧倫、金曲歌王蕭煌奇、黃韻玲等人，也紛紛齊聲祝福林老師 80 歲生日快樂，感動直呼「人生 80 才開始」，期盼大師繼續用創作陪伴大家。

