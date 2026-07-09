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姚淳耀新戲再遇黃迪揚！車廠維修工逆襲「集團精英」黑化逼瘋李國毅

記者黃庠棻／台北報導

瀚草影視年度旗艦影集《成名在望》將於7月25日正式開播，由《模仿犯》、《誰是被害者》金牌監製湯昇榮率領頂尖團隊操刀，以2008年金融海嘯為背景，融合真實社會事件，打造犯罪、刑偵、商戰交織的社會寫實犯罪劇。

▲《成名在望》將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

全劇14集、分為兩季「重逢之後」與「墮落之前」，集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚等金獎卡司同台飆戲，更挑戰高規格動作場面、角色跨度、青春與成年雙時空敘事，未開播即引發各界期待，以下整理《成名在望》不可錯過的6大亮點。

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▲《成名在望》由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏主演。（圖／瀚草文創提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

亮點1：李國毅飛車肉搏拳拳到肉！解鎖「一鏡到底」跨國暴力美學

李國毅在劇中飾演不得志但堅守正道的刑警「陳志偉」，挑戰從影最大規模動作戲，不僅有拳拳到肉的近身搏擊，更有飛車甩尾攻防戲碼，搭配一鏡到底拍攝手法，視覺張力全面升級。

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

李國毅特別留起鬍子，塑造角色歷練後的形象，更接受持槍、攻堅、防守等一系列特訓，練就矯健身手與精實體魄，他笑說，每天在烈日下奔跑4、5小時，「拍完都像脫水一樣。」

▲《成名在望》將於7月25日播出。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

蔡亘晏則坦言與李國毅拍攝立體停車場逼車戲時壓力爆表「剛開拍最緊張的就是這場戲，因為我平常很少開車，要在旋轉式立體停車場快速轉彎飆車，甚至要逼李國毅的車『倒退嚕』，拍完一下車腿都軟了。」

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

亮點2：角色跨度三部曲！姚淳耀逆襲當企業家型男、爆花組唱跳女團還原18歲嫩樣

劇中角色跨度極大，姚淳耀在第一季先是褪去科技新貴光環，成為車廠落魄維修工，第二季一路逆襲上位集團大佬左右手，晉升頂端型男企業家，深不見底的城府更讓昔日摯友李國毅完全無法捉摸，精湛詮釋角色「羅冠豪」的人生變奏三部曲。

▲《成名在望》由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚主演。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

而蔡亘晏化身曾是女團偶像的豪門媳婦「魏欣妤」，第一季較為壓抑內斂，在權貴鬥爭與婚姻地獄洗禮下，第二季變得更果決剛強，並練就一套犀利的「豪門生存術」，讓爆花當初一讀劇本就被角色的成長歷程深深吸引。

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

談起為戲驚喜組唱跳女團，爆花透露自己瘋狂刷韓國女團舞做功課，更感謝飾演「高中版冠豪」的邱勝揚跨刀編舞「他貼心設計了有記憶點又不會太難的舞步，拯救了我跟管罄兩個已經年過30歲、但努力還原18歲青春模樣的女人！」

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

亮點3：青春與成年雙時空敘事，高中制服LOOK驚喜「時空錯位」！

《成名在望》最令人期待的設計之一，是青春與成年雙時空敘事，故事描述三個高中死黨長大後因現實利益演變成亦敵亦友、爾虞我詐的對立，除了由新生代演員徐祥竣、朱勻甄、邱勝揚演繹「青春鐵三角」的友情萬歲，三位主角李國毅、姚淳耀與蔡亘晏也穿上高中制服，上演舊地重遊的「時空錯位」畫面，曾經一起談夢想、相信未來的青春歲月，對照多年後各自背負不同人生與立場，形成最強烈的情感反差。

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

亮點4：神級彩蛋不間斷！喬瑟夫驚喜演刑警、金鐘視后李明依霸氣回歸

本劇演出陣容極度豪華，處處是彩蛋！包括近年極少接戲的金鐘視后李明依，一通電話便爽快答應回歸，飾演威嚴震場的「警局大姊大分局長」；人氣YouTuber喬瑟夫則收斂喜劇形象，演出與李國毅一同查案的刑警小隊難兄難弟。

▲《成名在望》將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

戲外喬瑟夫為戲考取駕照，甚至入戲到每天回家「自主攻堅」，透露拍戲那陣子有電梯不搭，堅持爬樓梯，慢慢摸索樓梯和牆角「攻堅自己家」，而且回到家門口一定要把家門用力推開、作勢舉槍，笑說「拍完戲的意外收穫是發現自己『很會攻堅』！」此外，李國超、李迪恩、馬念先等人也將驚喜現身。

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

亮點5：耗時6年半精細打磨！直擊金融風暴下的「人性生存戰」

《成名在望》從籌備開發到製作完成歷時6年半，以2008年金融海嘯為背景，融合真實社會事件，描繪人在時代洪流中的選擇與代價。監製湯昇榮表示，團隊最初希望從重大刑案切入，最終擴大至整體社會變遷，希望拍出一部與台灣共同成長、反映時代脈動的作品。

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

李國毅感性表示，這次最大挑戰在於「人性」這件事，他認為本劇真正探討的是初心「每個人在追求成功的過程中，因為選擇而有不同結果，最終仍必須回頭問自己，是否還記得最初單純的美好？」

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

亮點6：雙季敘事×跨國團隊×電影級規格　《成名在望》挑戰台劇新格局

金牌監製湯昇榮坐鎮領軍的《成名在望》全劇14集，分別由羅安得、陳冠仲執導，以雙季敘事完整拼湊角色命運，第一季「重逢之後」聚焦主角們18歲的純粹與十多年後重逢的巨變，第二季「墮落之前」則往後延伸5年，看主角如何因各自的選擇走上無法回頭的道路。

▲《成名在望》將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

幕後邀請日本攝影指導直井康志參與，打造國際電影級影像規格，全劇故事環環相扣、高潮不斷，是一部絕無冷場的精采之作。《成名在望》講述李國毅、姚淳耀、蔡亘晏飾演的昔日高中摯友在一起重大綁架案中意外重逢，隨著營救行動展開，卻一步步深陷歹徒精心佈局的計謀中，也逼得他們不得不面對那段埋藏在18歲的殘酷祕密，一場友情、權力與慾望的試煉就此展開。

▲《成名在望》由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚主演。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

本劇由東森電視事業股份有限公司、TAICCA 文化內容策進院、中華電信股份有限公司、合影視有限合夥出品，瀚草影視製作，獲得文化部影視局電視及新媒體內容製作補助支持，將於7月25日起正式播出，每週更新兩集，週六晚間9點於公共電視首播，晚間10點於Netflix（台灣）、Hami Video影劇館+、MyVideo同步跟播；週日晚間8點於東森戲劇台播出，更多影集資訊請鎖定官方社群平台。

▲《成名在望》將於7月25日播出。（圖／瀚草影視提供）

▲《成名在望》集結李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚，將於7月25日開播。（圖／瀚草影視提供）

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成名在望李國毅姚淳耀蔡亘晏黃迪揚

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