貝克漢愛女15歲生日不好過！　哈珀遭大哥布魯克林冷落「心碎又崩潰」

▲哈珀（右）和大哥布魯克林（左）過去感情相當好。（翻攝victoriabeckham IG）



圖文／鏡週刊

英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，其中，小女兒哈珀（Harper）將在本月10日迎來15歲生日。不過，小女孩近來很傷心，因為她的大哥布魯克林（Brooklyn Beckham）與家庭決裂，已經完全拒絕和她聯絡，據傳她的心碎又崩潰。

昔日兄妹感情超好？ 如今為何連一句生日祝福都沒有？

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布魯克林與父母決裂，無意修復關係，連帶與小妹哈珀也漸行漸遠，讓她無端遭受波及。一名消息人士表示：「哈珀心碎又崩潰，她無法接受哥哥決定不跟她說話，而她的生日只剩幾天，這件事再次變得格外難熬。」

根據《每日郵報》報導，過去哈珀和布魯克林的感情相當親近，如今哥哥拒絕聯絡她，讓她感到困惑。消息人士說：「他們以前非常要好，現在他卻不願意跟她說話，她完全不知道為什麼。對哈珀而言，沒有什麼比哥哥在她生日當天依然無視她更令人難過。」

▲布魯克林和妮寇拉在哈珀14歲生日時，曾發文公開祝賀。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

知情人士也透露，哈珀最大的心願，就是能夠重新和哥哥建立關係，而眼見女兒因此傷心，貝克漢夫婦也十分痛苦。強調：「這不是哈珀的錯，他們兄妹之間從來沒有吵過架。」雖然其他家人都會給哈珀滿滿的關愛，但若情況沒有改變，布魯克林恐怕將連續第2年缺席妹妹的生日。

哈珀曾親送粉紅信到哥哥家？ 撲空還捲入「擺拍」爭議？

事實上，貝克漢上月在好萊塢星光大道留下星星，一家人一起到洛杉磯出席儀式。當時哈珀被拍到獨自前往布魯克林和妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz-Beckham）的住處，手中拿著一封粉紅色信件，希望與哥哥見面，但最後無人應門，她只能返回車上。

▲貝克漢上月在好萊塢星光大道留下星星，妻小全家人出動，除了長子布魯克林。（翻攝victoriabeckham IG）

當時《Page Six》報導，布魯克林夫婦當時並不在家，夫妻倆的發言人更質疑，現場有狗仔提前守候拍攝，認為整起事件是「刻意安排的擺拍」。

不過，接近貝克漢夫婦的消息人士否認，表示貝克漢和貝嫂事前就知道哈珀會前往哥哥家，而哈珀從小就有保母與維安人員陪同，也經常獨自出行，因此由她自行前往拜訪哥哥，並沒有什麼不尋常之處。

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