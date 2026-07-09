《鐵拳教育》的他、Rain加入！被爆演《我獨自升級》2角色曝光

記者吳睿慈／綜合報導

人氣動漫《我獨自升級》日前宣布翻拍電視劇，由男神邊佑錫飾演主角成振宇，女神韓韶禧飾演暗戀主角的S級獵人車海印，令漫畫迷驚訝的是，韓媒9日再度釋出新的角色人選，天王Rain以及影帝李星民（李聖旻）有望加入劇集陣容，然而，最新加入的陣容卻在韓國掀起兩極化討論，有些人認為Rain不適合該角色，但也有人認為很期待。

▲《我獨自升級》即將拍成劇集，男主角是邊佑錫。（圖／翻攝自Netflix）



《我獨自升級》即將拍成真人版劇集，韓媒9日再度宣布新的陣容，天王Rain有望加入戲劇，並出演白虎公會會長「S級獵人白允浩」角色，只是該角色在漫畫裡有著硬漢派的外表，就連長相都很兇狠，選角公開後，不少網友認為Rain外表太偶像跟角色不太適合，但也有粉絲覺得Rain在《獵犬2》表現出色，可以靠演技實力說話。

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▲▼韓媒9日爆出Rain、李星民加盟《我獨自升級》演出。（圖／翻攝自Netflix、Rain IG、Kakao webtoon）



不過，針對Rain是否加盟《我獨自升級》？官方稍早回應「還沒確定，正在討論中」。另一方面，影帝李星民（李聖旻）也被爆出加入劇集，他預計飾演獵人協會會長「高建熙」，同樣也是S級獵人，且有著不可撼動的地位與戰鬥能力。

值得一提的是，李星民近期以戲劇作品《鐵拳教育》夯遍全球，《我獨自升級》一次爆出2大咖演員加入，令漫畫迷期待不已。