龜梨和也、山下智久驚喜合體　重現《改造野豬妹》神曲掀回憶殺

文／妞新聞

「修二與彰」真的回來了！龜梨和也與山下智久日前（7／4）驚喜現身音樂節目特輯《THE MUSIC DAY 2026》，兩人久違合體演唱經典日劇《改造野豬妹》的主題曲〈青春Amigo〉，不只瞬間把大家拉回平成年代，更讓全網陷入回憶殺，掀起熱烈討論！

「修二與彰」驚喜合體，重現日劇《改造野豬妹》經典

當天節目中，在主持人櫻井翔一句「接下來是驚喜，下一組表演嘉賓就是這兩位」的介紹之下，熟悉的〈青春Amigo〉前奏一響起，立刻引發全場尖叫。隨後，龜梨和也與山下智久從觀眾席後方現身，一邊演唱、一邊緩緩走向舞台，彷彿瞬間夢回2005年。

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當年，〈青春Amigo〉作為兩人雙主演日劇《改造野豬妹》的主題曲紅遍亞洲，如今「修二與彰」再度合體，也讓無數粉絲激動不已。當兩人並肩站上舞台的那一刻，現場更爆發出震耳欲聾的歡呼聲。值得一提的是，這也是兩人自2017年以來，時隔9年再次於無線電視（地上波）音樂節目中演唱這首經典歌曲，又是一個見證歷史的瞬間。

合體後感性發言，山下智久、龜梨和也展現深厚情誼

▲日劇《改造野豬妹》。（圖／日本テレビ）

演出結束後，山下智久露出滿足的笑容表示：「時隔多年能夠再次站上同一個舞台，我感到非常開心，也十分興奮。」龜梨和也則感性地說：「真的很開心，非常感謝給予我們這樣的機會。」兩人在言語之間，也都流露出充實且感慨的神情。

▲山下智久、龜梨和也驚喜合體。（IG@k_kamenashi_23）

此外，龜梨和也更在事後於IG曬出兩人的同框合照，照片中兩位男神互相搭肩的模樣，不只讓粉絲感動到熱淚盈眶，更讓人忍不住懷疑：「現在真的是2026年嗎？」事實上，日前龜梨和也宣布結婚喜訊時，山下智久也在X發文送上祝福。即便歷經多年歲月，兩人之間的情誼似乎也始終未曾改變。



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