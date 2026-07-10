《鬼怪十週年之旅》孔劉、劉仁娜爆料拍攝首日秘辛　10年後共飲酒秒入戲

文／妞新聞

來～戰歌BGM請下～2016年開播的韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》在全球引爆追劇熱潮，在10年後的今年居然有高甜售後服務！號召孔劉、李棟旭、金高銀以及劉寅娜（劉仁娜）4大主演陣容螢光幕前大合體，踏上重返拍攝地江陵的「回憶殺之旅」，不只跨時空還原名場面，4人也展現從未公開的私下互動，7月5日播出首集後立刻引爆廣大迴響。

陰間使者夫妻、鬼怪夫妻雙CP約會？

《鬼怪》拍攝首日爆料大會

飾演「鬼怪」的孔劉、「陰間使者」李棟旭、「鬼怪新娘」金高銀、「Sunny（金善）」劉寅娜準備好行李，由孔劉開車前往韓國江陵、10週年重返經典拍攝地，抵達「生日送蕎麥花」經典場景海邊，男女主角拿起花束、戴上紅圍巾，跨越時空重現名場面，當入戲池恩卓的金高銀一喊出當年台詞…讓孔劉大呼：「好奇怪的感覺，太肉麻了！」

▲《鬼怪》拍攝首日爆料大會。（圖／Hami Video）



接著四人到可以看到海岸的知名生魚片餐廳用餐，歡樂的氣氛延續之下，聊起「《鬼怪》憶當年往事」，孔劉爆料與鬼怪新娘金高銀才剛拍攝第一場戲，就被導演要求「接吻」，導致兩人超尷尬陌生，金高銀也陷入當時回憶，表示因為現場的蕎麥花期即將結束，只好提前拍攝，導演還因此向演員道歉。

▲（圖／Hami Video）



而一旁的劉寅娜也加入第一場戲的爆料話題，當時與李棟旭的第一場戲在咖啡廳，透露：「李棟旭拍攝當時感冒很嚴重，我問他是不是不舒服」，李棟旭表示：「我昨天發燒到39度，（感到嚴重到）差點就死掉」，「F人」劉寅娜馬上共感安慰：「真的啊～」沒想到「大T人」李棟旭冰冷回覆：「不然是假的嗎？」一句話讓劉寅娜傻眼，馬上成為10年後被調侃的黑歷史。

孔劉、金高銀夢回10年前

鬼怪、新娘共飲酒問：甜嗎？

▲（圖／Hami Video）

還記得《鬼怪》中金信與池恩卓的喝酒戲嗎？當時才20歲第一次喝酒的池恩卓，一入口皺起眉頭大呼：「好苦」，金信笑說：「長大後才會覺得甜」，十年後的今天，孔劉看著30多歲的金高銀喝酒下肚，馬上入戲笑問：「甜嗎？」超可愛的互動讓劇迷大呼：「好閃喔～」。（Hami Video於7月5日起每週日、一全台獨家播出。）



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