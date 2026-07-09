G級AV女優罹怪病！　全身劇痛無法站立…消失3年驚喜宣布復出

記者陳芊秀／綜合報導

日本27歲AV女優結城莉乃（結城りの）擁有傲人G級上圍，2021年以女大生之姿出道，火速累積高人氣，但卻在2023年因罹患「纖維肌痛症」（Fibromyalgia），不得不宣布無限期停工。沉寂將近3年，她日前拋出震撼彈，宣布7月7日以AV女優身份「復活」，讓苦等許久的粉絲驚喜萬分，紛紛留言熱烈祝賀。

▲結城莉乃2021年出道拍AV，2023年因罹患「纖維肌痛症」無限期停工。（圖／翻攝自X）

結城莉乃在首則發文中曬出俏皮的黑兔女郎裝扮美照，感性寫下：「真的非常謝謝在活動休止期間仍等待我的每個人。」她同時透露將於7月7日解禁復出新作的消息，也大方公開未來的復出規劃，預計將以「每個月推出一部作品」的節奏穩定產出，目前更同步籌備實體粉絲見面會，展現全面重返業界的決心。

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▲結城莉乃消失AV界將近3年，近日宣布復出。（圖／翻攝自X）

過去結城莉乃曾公開發文談罹病的症狀，她當時已經持續一年多常發燒，甚至連站起來都沒辦法，後來才得知罹患纖維肌痛症，並寫道：「全身關節與肌肉出現激烈疼痛，手指頭沒有了力氣，連寶特瓶都打不開，也無法修剪指甲。」她花一個多月接受許多檢查，接著開始治療，並宣布無限期停止活動，但持續在社群平台與粉絲互動。

復出消息獲得熱烈迴響，結城莉乃再度曬出一張身穿純白比基尼、腳踩高跟鞋展現健康窈窕體態的辣照，激動表示看到復出後排山倒海的支持與正面回應，發現大眾依舊沒有忘記她，讓她一邊閱讀留言一邊感動不已，由衷直呼「能回來真的太好了」。走出病痛陰霾的她目前狀態極佳，回歸後的強勢動向也令全網影迷高度期待。

▲結城莉乃再曬辣照感謝粉絲支持。（圖／翻攝自X）