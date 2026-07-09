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韓劇女神現身！林哲熹新戲「被逼成渣男」陷三角虐戀　方志友淚崩

記者黃庠棻／台北報導

由公視台語台推出的磅礡時代劇《再見1987》即將於8月30日正式開播！今（9）日官方首度釋出由林哲熹主演的「俊賢版」個人預告，短短一分鐘的畫面交織著極致的浪漫與殘酷的戰火，展現出強烈的情感張力。

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

預告開場，林哲熹飾演的俊賢與方志友飾演的愛妻「邱雪」上演溫暖表白，他巧妙引用日文中「青蛙」與「回家」發音相近的雙關語，向妻子深情承諾「以後要回家之前，我都會先寄一隻紙青蛙給妳，等寄到第六隻之後，我就會回來跟妳...」

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▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

然而，唯美的純愛畫面瞬間被激昂、險惡的無情砲火打斷，突顯俊賢因戰亂被迫流離失所、無法返家的悲苦。預告中不僅可見温昇豪神情凝重地向林哲熹大喊「想辦法活下去！」，更驚喜出現韓劇《7人的逃脫》女神李侑菲，兩人在劇中首度同框擁抱，乍看之下宛如一家人，為劇情走向埋下伏筆。在砲火隆隆之際，俊賢聲嘶力竭地呼喚著「回家」，將急切想回到妻女身邊的渴望詮釋得淋漓盡致。

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

日前影集《再見1987》於台北電影節舉行特別版首映，林哲熹特別從東京的工作行程中抽身，一抵台便立刻飛奔至影廳參與映後座談。與劇組重聚的那一刻，他感動表示「看到畫面閃過，就像我們真的一起經歷了40年的青春。」

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

林哲熹也在現場分享了導演在籌備期的一席話「我們並不是要去做歷史的模仿，而是去感受在那個時代下，人們懷抱夢想、想聚在一起卻無能為力的狀態。」這也讓他聯想到近期體悟極深的一句話「其實有些人已經見了最後一面，但你不知道。」

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

林哲熹感性地說，這就是這部戲最核心的狀態，在那個動盪的年代，或許有人正等著自己回家，自己也拚了命想回家，但卻永遠不知道究竟還回不回得去。

北影首映後，社群平台 Threads 上迅速湧現大量好評。許多觀眾表示，從主角被迫分離的情節開始便「哭到不能自已」，大讚劇組成功營造出大時代的氛圍「它是屬於外放、看著劇情搭配插曲，淚水就會緩緩落下的劇。」更有觀眾特別點名由鄭宜農演唱的片尾曲，直呼「看著字幕邊跑邊聽片尾曲，後勁直接往外衝，眼眶又會再度泛紅，好可怕啊！」

▲影集《再見1987》，由林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明、李侑菲、文熙景主演。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

映後現場更有粉絲激動向女主角方志友大讚好看，方志友則笑著掛保證「正片更好看哦，要準時收看！」同場出席觀影的金鐘男配角喜翔大讚好看並推薦給「喜歡歷史的人」；金鐘導演王傳宗以雋永形容「不煽情卻能傳遞對彼此的相思之情」；金曲歌后曹雅雯則是有感而發「好好珍惜身邊我們身邊所有的一切」！

▲影集《再見1987》，由林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明、李侑菲、文熙景主演。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

談及這次擔綱主演的「俊賢」，林哲熹有著深刻的共鳴，他剖析道「有些人想當改變世界的英雄，有些人想當守護英雄背後的人，俊賢就是第二種，他想要保護身邊的人，卻逐漸被推得越來越遠，回不了家。」他坦言自己與角色最相像的地方，就是總想用自己的方式扛起責任、顧全大局，但生活往往不如預期，無法完全照著計畫走。

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

為了完美詮釋生存在那個複雜時代下的人物，林哲熹下足了苦功，不僅面臨龐大的語言功課量，更在劇中挑戰大量的韓語及日治時期用語，敬業精神令人佩服。

▲歷史劇集《再見1987（特別版）》由方志友與林哲熹主演，演活了小人物身在歷史長河無處安放的茫然。（圖／台北電影節提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

除了影集備受期待，《再見1987》同名改編圖像小說於上週末在臺灣新文化運動紀念館舉辦新書發表會。作者周見信與影集主創團隊大談創作秘辛，導演李權洋感性形容，這本質上是一個「我要回家」與「我等你回來」的故事。

有趣的是，製作人陳南宏當場爆料，由林哲熹飾演的男主角李俊賢，在劇中為了守護大局卻被命運不斷推遠，簡直是「被時代逼成的渣男」。幸好漫畫家周見信手下留情，在圖像小說中給了俊賢不同於影集的全新生命與結局。新書分享會圓滿落幕後，團隊也預告八月將移師國家漫畫博物館舉辦下一場分享會，屆時將更深入探討劇中多語境呈現的敘事魅力。

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

▲《再見1987》譜寫橫跨半世紀虐戀，將在8月30日開播。（圖／公視台語台提供）

《再見1987》預計於8月30日在公視台語台正式首播。邀請觀眾一同走入時光隧道，見證這段跨越國界與半世紀的動人篇章，感受大時代洪流中屹立不搖的愛與信念。更多影集資訊，請鎖定《再見1987》及公視台語台官方社群。

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再見1987林哲熹方志友禾浩辰蘇明明李侑菲文熙景

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