《逐玉》全球首家官方授權快閃在台灣！張凌赫「武安侯娃娃」萌翻

記者黃庠棻／台北報導

還記得上半年《逐玉》掀起的熱潮嗎？曾為樊長玉傾心、被武安侯征服的劇迷們，雖然張凌赫和田曦薇暫時沒有來台計畫，但《逐玉》全球第一個官方授權的快閃店，將自7月22日起到8月13日止在南港瓶蓋工廠期間限定開放，180坪的沈浸式空間、數十種《逐玉》周邊、以及多款台灣獨家的商品。

▲《逐玉》全球第一個官方授權的快閃店在台灣。（圖／Starlink提供）

本次《逐玉》官方快閃活動由Starlink主辦，Starlink是台灣第一家以戲劇小卡為主題的實體店，也是目前少數專注中國大陸娛樂與戲劇周邊的專賣品牌；為了落實這次的快閃計劃，Starlink和愛奇藝官方歷經3個月溝通、籌備，將在南港瓶蓋工廠規劃180 坪的沉浸式空間，其中包括近百坪的商品販售空間，以及90 坪的拍照打卡區。

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▲《逐玉》全球第一個官方授權的快閃店在台灣。（圖／Starlink提供）

在活動期間，每天早上10點半到晚上8點半共有5個預約參觀場次，每個場次接受100個名額預約，預約成功的粉絲可以在2小時內，於快閃店盡情參觀、購物、拍照、打卡，主辦單位Starlink耗資上百萬打造樊長玉成長的西固巷與豬肉攤，還有「武安侯」張凌赫征戰的雪景，以及最後兩人一起掛上紅繩的姻緣樹。

▲《逐玉》全球第一個官方授權的快閃店在台灣。（圖／Starlink提供）

主辦單位表示「我們在場地、裝潢與動線規劃上都高規格投入，希望《逐玉》的粉絲來到這裡不只是購買周邊，而是感受自己走進作品世界，感受到 Starlink 對《逐玉》與劇迷朋友的重視。」

▲《逐玉》全球第一個官方授權的快閃店在台灣。（圖／Starlink提供）

現場販售的商品皆經過男女主角和官方認證後才正式推出，價格從150元至1500 元不等，最特別的是耗時3個月打造的武安侯戰神娃娃，將張凌赫穿披風、持兵器的英姿栩栩如生重現。

▲《逐玉》全球第一個官方授權的快閃店在台灣。（圖／Starlink提供）

此外，還有多款台灣獨家商品，例如《逐玉》桂花釀香氛蠟燭、寫真集、珍藏紙卡、手機卡套⋯⋯等。特別的是，這些都是其他國家目前看不到的台灣獨家限定內容，就算沒有消費購物，每位入場的朋友，也都可獲得主辦單位準備的陳皮糖。

▲《逐玉》全球第一個官方授權的快閃店在台灣。（圖／Starlink提供）