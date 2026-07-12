7月12日星座運勢／牡羊座配戴開運物件招財 射手賺錢要有信心
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：掌握職場要訣
感情：結識靈魂伴侶
財運：資金分配得當
幸運色：抹茶色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座 ♊
工作：無視職場流言
感情：多些溫情理解
財運：釐清自身處境
幸運色：金箔色
貴人：天秤
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：獲得同仁嘉許
感情：家人給予關懷
財運：正偏財運大增
幸運色：雪白色
貴人：獅子
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：態度擺在第一
感情：享受陪伴時光
財運：拾獲投資良機
幸運色：淺藍色
貴人：天蠍
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：創意靈感不斷
感情：愛情和諧美滿
財運：財富能量強盛
幸運色：桃紅色
貴人：魔羯
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：把握合作機會
感情：明示暗示追求
財運：降低金錢壓力
幸運色：墨黑色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：加速工作進度
感情：取得溝通共識
財運：克制娛樂花費
幸運色：星空色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：工作較為勞累
感情：想法適得其反
財運：現實理想失衡
幸運色：天藍色
貴人：雙魚
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：慎防錯失良機
感情：主動邀約對方
財運：投資眼光放遠
幸運色：大地色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：開發全新客戶
感情：真誠打動對方
財運：配戴開運物件
幸運色：葡萄紫
貴人：射手
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：遵從高層決策
感情：過度防備警惕
財運：適宜放慢步調
幸運色：藍綠色
貴人：金牛
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：關鍵在於表達
感情：幽默增進感情
財運：賺錢要有信心
幸運色：原木色
貴人：處女
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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