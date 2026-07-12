ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

舒淇睽違多年「罕現身台灣典禮」
3個方法讓睡覺品質大提升
獨／七澤米亞被粉絲碰觸超困擾！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 二伯 周星馳 林海 丁寧 游鴻明 游宇潼 林逸欣

7月12日星座運勢／牡羊座配戴開運物件招財　射手賺錢要有信心

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：掌握職場要訣

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：結識靈魂伴侶

財運：資金分配得當

幸運色：抹茶色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：無視職場流言

感情：多些溫情理解

財運：釐清自身處境

幸運色：金箔色

貴人：天秤

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：獲得同仁嘉許

感情：家人給予關懷

財運：正偏財運大增

幸運色：雪白色

貴人：獅子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：態度擺在第一

感情：享受陪伴時光

財運：拾獲投資良機

幸運色：淺藍色

貴人：天蠍

小人：金牛

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：創意靈感不斷

感情：愛情和諧美滿

財運：財富能量強盛

幸運色：桃紅色

貴人：魔羯

小人：牡羊

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：把握合作機會

感情：明示暗示追求

財運：降低金錢壓力

幸運色：墨黑色

貴人：水瓶

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：加速工作進度

感情：取得溝通共識

財運：克制娛樂花費

幸運色：星空色

貴人：雙子

小人：天秤

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：工作較為勞累

感情：想法適得其反

財運：現實理想失衡

幸運色：天藍色

貴人：雙魚

小人：射手

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：慎防錯失良機

感情：主動邀約對方

財運：投資眼光放遠

幸運色：大地色

貴人：巨蟹

小人：雙子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：開發全新客戶

感情：真誠打動對方

財運：配戴開運物件

幸運色：葡萄紫

貴人：射手

小人：天蠍

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：遵從高層決策

感情：過度防備警惕

財運：適宜放慢步調

幸運色：藍綠色

貴人：金牛

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：關鍵在於表達

感情：幽默增進感情

財運：賺錢要有信心

幸運色：原木色

貴人：處女

小人：獅子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光　商品定價也挨轟　

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光　商品定價也挨轟　

13小時前

周星馳《功夫女足》半天破億　陸主持人看完犀利評「好難看」

周星馳《功夫女足》半天破億　陸主持人看完犀利評「好難看」

11小時前

二伯自製童衣…手作老師截圖疑：上面是我的印章！　她解答澄清

二伯自製童衣…手作老師截圖疑：上面是我的印章！　她解答澄清

4/24 17:53

丁寧外帶目睹「蛋碰抹布照打包」　她嘆老闆反應：別為15元讓心變髒

丁寧外帶目睹「蛋碰抹布照打包」　她嘆老闆反應：別為15元讓心變髒

9小時前

獨家／最美星二代認台大研究所休學了！原因曝：拿錢創業更實在

獨家／最美星二代認台大研究所休學了！原因曝：拿錢創業更實在

14小時前

林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」　釣出阿信回應：妳被騙了

林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」　釣出阿信回應：妳被騙了

13小時前

媽媽突然過世　女歌手花5年療傷：以為時間能帶走傷痛

媽媽突然過世　女歌手花5年療傷：以為時間能帶走傷痛

10小時前

凌晨3點放任小孩狂跳、尖叫　「5姊弟」李同國妻道歉：是我的責任

凌晨3點放任小孩狂跳、尖叫　「5姊弟」李同國妻道歉：是我的責任

15小時前

英國王室破冰！哈利、梅根帶兒女「密會國王查爾斯」　威廉王子冷眼零互動

英國王室破冰！哈利、梅根帶兒女「密會國王查爾斯」　威廉王子冷眼零互動

7小時前

愛犬過世前出國遭炎上！　日女星揭原因回嗆酸民：太愛我了吧

愛犬過世前出國遭炎上！　日女星揭原因回嗆酸民：太愛我了吧

10小時前

69歲小亮哥臨老拉皮 老婆林姿佑氣炸「臉比我還緊」

69歲小亮哥臨老拉皮 老婆林姿佑氣炸「臉比我還緊」

13小時前

颱風天放閃！60歲范琪斐揪小8歲男友玩「火車便當」出現少女笑聲

颱風天放閃！60歲范琪斐揪小8歲男友玩「火車便當」出現少女笑聲

18小時前

熱門影音

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」
姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
田啟文揪颱風天去錢櫃　朱軒洋最愛點〈分裂〉

田啟文揪颱風天去錢櫃　朱軒洋最愛點〈分裂〉
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」

阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」
頻傳分手李鐘碩！IU曝感情觀　邊佑錫笑「愛要表達出來」

頻傳分手李鐘碩！IU曝感情觀　邊佑錫笑「愛要表達出來」
伊能靜遇地震抱女兒、愛犬就跑　秦昊坐原地傻眼：救狗不救我？

伊能靜遇地震抱女兒、愛犬就跑　秦昊坐原地傻眼：救狗不救我？
郭泓志說姚元浩 「真的不好相處:(」

郭泓志說姚元浩 「真的不好相處:(」
李多慧請200粉吃飯「豪送福利」　見6位數帳單：你們吃什麼XD

李多慧請200粉吃飯「豪送福利」　見6位數帳單：你們吃什麼XD
千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清
卜學亮.姚元浩不合？交心失敗：講不通　Matzka客套話當真掃貨「他說要請客！」

卜學亮.姚元浩不合？交心失敗：講不通　Matzka客套話當真掃貨「他說要請客！」

趙露思親回「綠茶」事件：這是個局　喊話公司對質…曝簽約理由「沒想紅」

趙露思親回「綠茶」事件：這是個局　喊話公司對質…曝簽約理由「沒想紅」

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

趙露思復健畫面曝「走路搖晃站不穩」　上床要被人抱.吞嚥吃力...惹心疼！

趙露思復健畫面曝「走路搖晃站不穩」　上床要被人抱.吞嚥吃力...惹心疼！

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈「搖奶茶」探班ETtoday　男同事暈喊：支持一輩子！

瀨戶環奈「搖奶茶」探班ETtoday　男同事暈喊：支持一輩子！

看更多

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

即時新聞

剛剛
剛剛
43分鐘前0

7月12日星座運勢／牡羊座配戴開運物件招財　射手賺錢要有信心

50分鐘前811

高雄颱風假卻無風雨！劇團被迫停演吞虧損…唐從聖：天災還是人禍

52分鐘前20

劉雨柔深夜驚傳險燒家！0後援帶娃「沒日沒夜到臨界點」：什麼低賤生活

1小時前20

周杰倫、昆凌「現身溫網觀眾席」！合體費德勒：開心見到老朋友

7小時前62

英國王室破冰！哈利、梅根帶兒女「密會國王查爾斯」　威廉王子冷眼零互動

9小時前25

丁寧外帶目睹「蛋碰抹布照打包」　她嘆老闆反應：別為15元讓心變髒

10小時前2

愛犬過世前出國遭炎上！　日女星揭原因回嗆酸民：太愛我了吧

10小時前20

媽媽突然過世　女歌手花5年療傷：以為時間能帶走傷痛

11小時前75

周星馳《功夫女足》半天破億　陸主持人看完犀利評「好難看」

12小時前51

網野生捕捉譚艾珍「身旁有個刺青女」　歐陽靖親留言：是貼身保鑣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光
    13小時前5240
  2. 周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看
    11小時前145
  3. 二伯自製童衣…手作老師截圖：上面是我的印章
    4/24 17:53
  4. 丁寧外帶目睹「蛋碰抹布照打包」
    9小時前45
  5. 獨／最美星二代認台大休學原因曝
    14小時前121
  6. 林逸欣曬五月天合照「親媽、網友全看錯」釣出阿信回應
    13小時前184
  7. 媽媽突然過世　女歌手花5年療傷
    10小時前4
  8. 凌晨3點放任小孩狂跳、尖叫　「5姊弟」李同國妻道歉：是我的責任
    15小時前8
  9. 哈利、梅根帶兒女「密會查爾斯」
    7小時前102
  10. 愛犬過世前出國遭炎上！日女星揭原因回嗆酸民
    10小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合