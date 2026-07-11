7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢 水瓶座種一得百
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：和緩化解衝突
感情：照顧對方情緒
財運：凡種一可得百
幸運色：墨黑色
貴人：天秤
小人：射手
雙子座 ♊
工作：狀態較為疲倦
感情：平靜後再溝通
財運：買賣前後比較
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：企劃得到認可
感情：平淡才是真愛
財運：才智帶來財富
幸運色：酒紅色
貴人：雙子
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：主動帶領大家
感情：展現出責任感
財運：努力耕耘收穫
幸運色：深棕色
貴人：天蠍
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：專業強項超群
感情：問心無愧即可
財運：可多佈施善款
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：金牛
處女座 ♍
工作：制定可行計畫
感情：彼此細水長流
財運：照著方向投資
幸運色：淺紫色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：可能得罪同仁
感情：情人更加照顧
財運：投資建議減碼
幸運色：正紅色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：毅力創造成就
感情：勇氣拾取愛情
財運：好運即將出現
幸運色：銀白色
貴人：處女
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：努力終被看見
感情：珍愛不怕等待
財運：獲取正當收益
幸運色：金箔色
貴人：金牛
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：留意潛在危機
感情：相信內在聲音
財運：投資多停看聽
幸運色：可可色
貴人：射手
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：留意職場氛圍
感情：不必爭執小事
財運：勿信網路消息
幸運色：碧綠色
貴人：牡羊
小人：雙子
射手座 ♐
工作：避免掏心掏肺
感情：心儀對象出現
財運：查證當前資訊
幸運色：果橙色
貴人：獅子
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信.
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