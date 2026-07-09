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迪麗熱巴深V直逼腰際！麥克風一拿開「傲人北半球」引全網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

大陸頂流女星迪麗熱巴日前在西安出席品牌活動，一襲冰藍色薄紗深V長裙辣翻全網，火辣身材更讓「迪麗熱巴深V開到腰了」登上熱搜。然而她也因為禮服中門大開直抵腰際，加上開放式商場存在多視角拍攝風險，網友發現她現場頻頻用長髮或雙手捂胸避免走光。

▲▼迪麗熱巴深V直逼腰際！麥克風一拿開「傲人北半球」激辣。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴出席品牌活動，禮服罕見中門大開。（圖／翻攝自微博）

冰藍薄紗展火辣身材

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活動當天現場擠滿粉絲，場面堪比演唱會。迪麗熱巴身穿AADNEVIK 2026秋冬系列的冰藍色薄紗長裙，深V剪裁直接從胸口一路延伸至腰腹，將她傲人的上圍與絕美線條展露無遺，腰間則以立體褶皺固定。她頭戴同色系蝴蝶結皇冠髮帶，搭配精緻妝容，被粉絲大讚宛如真人版「艾莎」與「藍莓公主」。

▲▼迪麗熱巴深V直逼腰際！麥克風一拿開「傲人北半球」激辣。（圖／翻攝自微博）

▲▼迪麗熱巴深V直逼腰際！麥克風一拿開「傲人北半球」激辣。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴冰藍薄紗禮服，胸前深V設計直抵腰際。（圖／翻攝自微博）

長髮雙手齊上陣　現場頻遮胸嚴防走光

由於禮服大膽的深V設計，加穿一件膚色內搭，但走在開放式商場也小心翼翼。現場側拍畫面可見，迪麗熱巴顯得有些拘謹，不時巧妙地拉攏長捲髮遮擋前胸；不論是在宣傳產品還是拿著安慕希話筒時，雙手與手臂都高度警戒地擋在深V缺口前。而俯瞰視角影片中，當她稍稍一拿開麥克風，傲人雙峰更是曲線若隱若現。

▲▼迪麗熱巴深V直逼腰際！麥克風一拿開「傲人北半球」激辣。（圖／翻攝自微博）

▲▼迪麗熱巴深V直逼腰際！麥克風一拿開「傲人北半球」激辣。（圖／翻攝自微博）

▲▼迪麗熱巴深V直逼腰際！麥克風一拿開「傲人北半球」激辣。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴頻頻遮住胸口避免走光。（圖／翻攝自微博）

▲▼迪麗熱巴深V直逼腰際！麥克風一拿開「傲人北半球」激辣。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴麥克風一拿開，傲人上圍曲線辣翻。（圖／翻攝自微博）

經紀新團隊首秀

據陸網整理的資訊，這是迪麗熱巴經紀團隊自2026年3月重組後的首次大型線下活動，造型師是閔塔鯊。這次的火辣造型引發正反兩極反應，而工作室並未針對負面評論的部分做回應。

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迪麗熱巴深V禮服冰藍薄紗西安活動

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