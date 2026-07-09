王淨「宣布離開台灣」工作全面暫停！　飛倫敦長住進修：讓自己充飽電

記者蕭采薇／台北報導

「億萬票房女星」王淨近年來作品不間斷，接連以《返校》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等多部賣座電影人氣狂飆。然而，她卻將在2026下半年休息，正式宣布將「離開台灣」暫別熟悉的工作環境！除了計畫飛往英國倫敦長住進修，她與親姊姊攜手砸重金，前進台北市大安區開設SPA療癒品牌。

▲王淨宣布將「離開台灣」暫別熟悉的工作環境，飛往英國倫敦長住進修。（圖／翩翩芳廂提供）

暫別台灣演藝圈！飛倫敦長待一個月當「夏令營充電」

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在影視圈拼搏多年的王淨，接下來將迎來一個極具意義的「大計畫」。她驚喜宣布，自己即將離開台灣，前往英國倫敦長期待上一個月！這趟旅程她將參與當地的表演工作坊，給自己一段彷彿「夏令營」般的充電時光。

王淨感性透露，過去很習慣一直工作、一直硬撐，少了沉澱的時間。這次決定出走，就是希望暫時跳脫熟悉的舒適圈與工作環境，去接觸不同的文化、學習新的表演方式。「希望把這些養分帶回來，不管是未來的演藝工作，還是品牌的經營，都能帶來全新的靈感。」她也體悟到，只有把自己充飽電，才能用最好的能量去面對每一天的挑戰。

▲王淨事業版圖再擴張，前進大安區開SPA。（圖／翩翩芳廂提供）

斜槓當最美CEO！大安區插旗頂級SPA「宛如回到媽媽肚子裡」

除了出國進修，王淨與親姊姊攜手打造的精油SPA品牌「翩翩芳廂」，也插旗台北市大安區的一級戰區。王淨謙虛表示：「對我而言，我只是負責把自己真心喜歡、覺得有趣的事物分享給大家，也希望大家能感受到我們對品牌的用心，以及希望透過SPA帶給大家放鬆與療癒的初衷。」

談到品牌理念，王淨與姊姊觀察到現代人生活步調太快，身心都在無形中被消耗。因此，她們期盼將「翩翩芳廂」打造成城市喧囂中的避風港。身為人母的姊姊更提出一個溫暖的概念：「希望客人進來之後，會有一種『像回到媽媽肚子裡』的感覺，被溫暖地包圍、好好接住。在這裡不需要成為任何人，只需要做自己。」

▲王淨和親姊一起開設SPA品牌。（圖／翩翩芳廂提供）

嚴選法國格拉斯精油！王淨笑嘆：照顧自己從來不是奢侈

為了給顧客最頂級的享受，「翩翩芳廂」特別選用來自法國香水之都格拉斯的純植物萃取精油，主打草本與木質調，讓許多客人大讚「聞著就放鬆」、「好推又好吸收」。王淨也預告，未來店內會定期新增不同香味供顧客選擇。

有趣的是，開設了SPA店，姊妹倆自己是否也跟著放鬆？姊姊苦笑坦言，踏入這行後反而更沒時間按摩，因為手機訊息回不完，現在最愛的就是躺店內的五行水晶岩盤浴，因為「可以邊躺邊回訊息」，既能促進新陳代謝又不會耽誤工作。

▲王淨姊姊和妹妹一起創業。（圖／翩翩芳廂提供）

而王淨則是在接觸SPA後徹底改觀，深刻體會到「照顧自己從來都不是奢侈，而是必要」，呼籲大家在忙碌之餘，也要懂得讓自己慢下來。